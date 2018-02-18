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exclusive / Технологии

Эксперты рассказали о главных причинах популярности смартфонов Xiaomi
Эксперты провели исследование, в ходе которого выяснили причины такой популярности смартфонов от китайского бренда Xiaomi. Участниками соответствующего опроса оказались порядка 10 тысяч респондентов.

Эксперты рассказали о главных причинах популярности смартфонов Xiaomi

Большинство высказались в пользу высокого качества продуктов Xiaomi и хорошей сборки, когда даже бюджетные детали отлично сочетаются. Кроме того, даже при покупке смартфона по цене от 100 до 300 долларов многие ожидают, что он окажется собран не хуже нового iPhone X, продаваемого за тысячу долларов. Плюсом бренда респонденты назвали тот факт, что китайский разработчик привык уделять внимание мелочам, которые в совокупности и дают возможность получить высококачественный товар.

Упомянули владельцы устройств от Xiaomi и поразительную прочность корпусов, когда даже сильные падения не наносят значительного вреда. Таким не могут похвастаться, к примеру, разработки от гигантов вроде Samsung или LG, поскольку в основном гаджеты данных брендов оснащаются стеклянным корпусом, что не слишком практично.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:24
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Источник: Встреча в "нормандском формате" в
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