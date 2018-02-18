Тюнинг-ателье Bruiser Conversions установило на Jeep Wrangler двигатель от спорткара
Тюнинг-ателье Bruiser Conversions показало модернизированный внедорожник Jeep Wrangler с двигателем от спорткаров Chevrolet. Речь идет о 8-цилиндровом 456-сильном моторе.
Агрегат был позаимствован у Chevrolet Camaro SS и Corvette C6. Силовая установка работает в паре с 8-диапазонной автоматической КПП, изначально установленной на заводе. На сегодня модель полагается на 3,6-литровый V6 в 285 лошадиных сил. Имеется также комплектация с 2,0-литровым мотором с турбонаддувом на 4-х цилиндрах. Он достигает мощности в 272 лошадиных сил.
По словам экспертов, прежние модели также хороши, однако они не идут ни в какое сравнение с модернизированной версией. Сколько стоит установка нового двигателя, пока не сообщается.
К слову, ранее стало известно, что на рынке России появится 4 новых автомобиля марки Jeep.
Агрегат был позаимствован у Chevrolet Camaro SS и Corvette C6. Силовая установка работает в паре с 8-диапазонной автоматической КПП, изначально установленной на заводе. На сегодня модель полагается на 3,6-литровый V6 в 285 лошадиных сил. Имеется также комплектация с 2,0-литровым мотором с турбонаддувом на 4-х цилиндрах. Он достигает мощности в 272 лошадиных сил.
По словам экспертов, прежние модели также хороши, однако они не идут ни в какое сравнение с модернизированной версией. Сколько стоит установка нового двигателя, пока не сообщается.
К слову, ранее стало известно, что на рынке России появится 4 новых автомобиля марки Jeep.
Автор: Нина Лукашева