Пенсионеры из Ангарска трагически погибли, обварившись кипятком из батареи
Пенсионеры из Ангарска трагически погибли в собственной квартире, обварившись кипятком из чугунной батареи, которую внезапно прорвало в ночь на 18 февраля. Незадолго до происшествия супруги обращались к слесарю.
Как передают местные СМИ, пара, вероятно, пыталась самостоятельно устранить прорыв в батарее, однако у них это не получилось. Приехавшие на место происшествия медики диагностировали тяжелые ожоги, полученные от воздействия кипятка, и констатировали смерть супругов. Мужчине было 75, а его жене - 73 года. В доме также проживали 2 кошки и собака. Животные не выжили.
До пенсии погибшая работала начальником отдела подписки в Роспечати. Ее муж был экскаваторщиком. О причинах аварии пока не сообщается, по неофициальной информации в батарее сорвало пробку. Не исключено, что прорыв случился вследствие некачественного ремонта. Супруги незадолго до происшествия вызывали специалиста, который заваривал трубу. Рассматриваются и другие версии произошедшего.
Известно, что находившийся на первом этаже офис Сбербанка был сильно затоплен. По факту проводится доследственная проверка, далее последуют иные процессуальные шаги.
Как передают местные СМИ, пара, вероятно, пыталась самостоятельно устранить прорыв в батарее, однако у них это не получилось. Приехавшие на место происшествия медики диагностировали тяжелые ожоги, полученные от воздействия кипятка, и констатировали смерть супругов. Мужчине было 75, а его жене - 73 года. В доме также проживали 2 кошки и собака. Животные не выжили.
До пенсии погибшая работала начальником отдела подписки в Роспечати. Ее муж был экскаваторщиком. О причинах аварии пока не сообщается, по неофициальной информации в батарее сорвало пробку. Не исключено, что прорыв случился вследствие некачественного ремонта. Супруги незадолго до происшествия вызывали специалиста, который заваривал трубу. Рассматриваются и другие версии произошедшего.
Известно, что находившийся на первом этаже офис Сбербанка был сильно затоплен. По факту проводится доследственная проверка, далее последуют иные процессуальные шаги.
Автор: Нина Лукашева