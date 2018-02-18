В Краснодарском крае живым найден пропавший 12-летний мальчик
В Краснодарском крае удалось обнаружить живым 12-летнего мальчика, пропавшего накануне в Новороссийске. Соответствующие сведения общественности предоставлены СМИ со ссылкой на экстренные службы города.
В минувшую пятницу, 16 февраля, 12-летний ученик четвертого класса по окончанию занятий в школе не вернулся домой, в связи с чем его родители обратились за помощью в полицию. Впоследствии после поисков в ночь на текущее воскресенье, 18 февраля, правоохранителям Кубани удалось обнаружить подростка, притом он был не только живым, но и невредимым. Отмечается также, что каких-либо криминальных мотивов в пропаже несовершеннолетнего выявить не удалось.
Позже в ходе проверки эксперты смогли выяснить, что 12-летний житель Новороссийская вместе с приятелем прятался в одном из старых домов. Также известно, что родители второго подростка не информировали МВД о пропаже сына, и сейчас оба школьника, которые не пострадали во время своего "приключения", успешно переданы в руки родственников.
В минувшую пятницу, 16 февраля, 12-летний ученик четвертого класса по окончанию занятий в школе не вернулся домой, в связи с чем его родители обратились за помощью в полицию. Впоследствии после поисков в ночь на текущее воскресенье, 18 февраля, правоохранителям Кубани удалось обнаружить подростка, притом он был не только живым, но и невредимым. Отмечается также, что каких-либо криминальных мотивов в пропаже несовершеннолетнего выявить не удалось.
Позже в ходе проверки эксперты смогли выяснить, что 12-летний житель Новороссийская вместе с приятелем прятался в одном из старых домов. Также известно, что родители второго подростка не информировали МВД о пропаже сына, и сейчас оба школьника, которые не пострадали во время своего "приключения", успешно переданы в руки родственников.
Автор: Марина Вебер