Ученые: Мастурбация помогает выгонять токсины из мужского тела
Ученые из Австралии пришли к выводу, что мастурбация позволяет выводить из организма мужчин токсичные вещества. По словам специалистов, самоудовлетворение на самом деле имеет массу положительных эффектов.
Исследователи отметили, что обязательной нормой в мастурбации для мужчин является от 3 до 5 раз в неделю. В случае, если индивид пренебрегает потребностями организма, у него могут начать развиваться болезни различного типа, среди которых проблемы с нервной системой, кровяным давлением и даже памятью.
Регулярные самоудовлетворения дадут возможность снизить риск развития простатита в более позднем возрасте. Причиной этому становится стимуляция органов мочеиспускания, которая дает возможность улучшить кровоток на данном участке. Также мастурбация положительно сказывается на укреплении тазовых мышц.
Исследователи из Австралии отмечают, что сравнивать мастурбацию и половой акт нельзя по нескольким причинам. Главной из них является психологический фактор. Присутствие представительницы противоположного пола стимулирует выработку гормонов, имеющих положительное влияние на организм.
Исследователи отметили, что обязательной нормой в мастурбации для мужчин является от 3 до 5 раз в неделю. В случае, если индивид пренебрегает потребностями организма, у него могут начать развиваться болезни различного типа, среди которых проблемы с нервной системой, кровяным давлением и даже памятью.
Регулярные самоудовлетворения дадут возможность снизить риск развития простатита в более позднем возрасте. Причиной этому становится стимуляция органов мочеиспускания, которая дает возможность улучшить кровоток на данном участке. Также мастурбация положительно сказывается на укреплении тазовых мышц.
Исследователи из Австралии отмечают, что сравнивать мастурбацию и половой акт нельзя по нескольким причинам. Главной из них является психологический фактор. Присутствие представительницы противоположного пола стимулирует выработку гормонов, имеющих положительное влияние на организм.
Автор: Махов Артем