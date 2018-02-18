Во время тестовых заездов замечен гибридный седан Genesis G80
Гибридная версия седана Genesis G80 замечена фотошпионами во время прохождения авто тестовых заездов. Модель скрывается за камуфляжной пленкой, хотя внешне практически не отличается от актуальной версии себя.
Сперва может показаться, что на тесты выехало актуальное поколение Genesis G80, однако непонятно, зачем производителю проводить испытания своей разработки. Кроме того, даже вариант с дизельным мотором не слишком уместен, поскольку недавно уже стартовали продажи такой модификации. Отпадает и возможность того, что это “заряженный” вариант G80, ведь ранее руководство бренда исключало возможность появления такого авто. Многие эксперты решили, что производитель просто вывел на тесты версию седана, оснащенную гибридной силовой установкой.
Некоторые допускают, что это может быть Genesis G80 для рынка Европы, куда роскошный седан доберется не ранее следующего года.
Ранее общественности также стало известно о старте продаж дизельной модификации вышеупомянутого автомобиля.
Сперва может показаться, что на тесты выехало актуальное поколение Genesis G80, однако непонятно, зачем производителю проводить испытания своей разработки. Кроме того, даже вариант с дизельным мотором не слишком уместен, поскольку недавно уже стартовали продажи такой модификации. Отпадает и возможность того, что это “заряженный” вариант G80, ведь ранее руководство бренда исключало возможность появления такого авто. Многие эксперты решили, что производитель просто вывел на тесты версию седана, оснащенную гибридной силовой установкой.
Некоторые допускают, что это может быть Genesis G80 для рынка Европы, куда роскошный седан доберется не ранее следующего года.
Ранее общественности также стало известно о старте продаж дизельной модификации вышеупомянутого автомобиля.
Автор: Марина Вебер