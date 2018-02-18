Компания Toyota готовит рестайлинг самого бюджетного седана Etios
Японский автогигат компания Toyota готовит рестайлинг своего самого бюджетного седана Etios. Речь идет о «четырехдверке», продающейся с 2010 года в Индии.
Бюджетный седан Etios подвергался рейсталингу уже два раза. Обновленные версии были представлены в 2014 и 2016 годах. Тогда Platinum Etios и Etios Liva получили новую решетку радиатора, а также улучшенный передний бампер с более габаритными воздухозаборниками, большие противотуманные фары и измененные задние фонари. Салон отделали более качественными тканями, также добавили в него новую приборную панель.
Запланированные на 2018 год изменения окажутся больше косметическими. Список систем безопасности и оборудования останется прежним. В перечень входят фронтальные подушки системы безопасности, электрические стеклоподъемники на всех дверях, кондиционер, противотуманки, датчики парковки, кондиционер, круиз-контроль и мультимедиа комплекс.
Под капотом так и останется дизельный агрегат на 1,4 литра с мощностью в 68 лошадиных сил, имеется также версия с мотором, объемом на 1,2 литра, с генерацией 80 лошадиных сил. Оба агрегата взаимодействуют с 5-диапазонной механикой.
Ранее в Сети появились первые фото Etios Cross.
Бюджетный седан Etios подвергался рейсталингу уже два раза. Обновленные версии были представлены в 2014 и 2016 годах. Тогда Platinum Etios и Etios Liva получили новую решетку радиатора, а также улучшенный передний бампер с более габаритными воздухозаборниками, большие противотуманные фары и измененные задние фонари. Салон отделали более качественными тканями, также добавили в него новую приборную панель.
Запланированные на 2018 год изменения окажутся больше косметическими. Список систем безопасности и оборудования останется прежним. В перечень входят фронтальные подушки системы безопасности, электрические стеклоподъемники на всех дверях, кондиционер, противотуманки, датчики парковки, кондиционер, круиз-контроль и мультимедиа комплекс.
Под капотом так и останется дизельный агрегат на 1,4 литра с мощностью в 68 лошадиных сил, имеется также версия с мотором, объемом на 1,2 литра, с генерацией 80 лошадиных сил. Оба агрегата взаимодействуют с 5-диапазонной механикой.
Ранее в Сети появились первые фото Etios Cross.
Автор: Нина Лукашева