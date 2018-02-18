Американские ученые советуют не пить фруктовый сок натощак
Американские ученые провели исследования и утверждают, что свежевыжатый фруктовый сок нельзя пить натощак. В утренние часы до завтрака организм не справится с фруктозой.
Оказывается, что за переваривание сахара, который находится в фруктовых соках, отвечает тонкий кишечник. Находящиеся там ферменты расщепляют большую его часть. Проведенный эксперимент на мышах показал неспособность организма справиться с этим веществом до приема первой пищи, к тому же уничтожаются полезные бактерии.
После того как сладкая часть натурального сока не переработалась в тонком кишечнике, она попадает в толстый. Полезные микроорганизмы, которые там находятся, не приспособлены для приема такого сахара, и они попросту уничтожаются. Без полезной флоры толстый кишечник не будет выполнять свои функции.
Сотрудники Принстонского университета советую убрать фруктовый сок из рациона до завтрака. Употреблять сладкое только после него и в малых количествах.
Оказывается, что за переваривание сахара, который находится в фруктовых соках, отвечает тонкий кишечник. Находящиеся там ферменты расщепляют большую его часть. Проведенный эксперимент на мышах показал неспособность организма справиться с этим веществом до приема первой пищи, к тому же уничтожаются полезные бактерии.
После того как сладкая часть натурального сока не переработалась в тонком кишечнике, она попадает в толстый. Полезные микроорганизмы, которые там находятся, не приспособлены для приема такого сахара, и они попросту уничтожаются. Без полезной флоры толстый кишечник не будет выполнять свои функции.
Сотрудники Принстонского университета советую убрать фруктовый сок из рациона до завтрака. Употреблять сладкое только после него и в малых количествах.
Автор: Северов Андрей