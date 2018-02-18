Специалисти из Австралии определили ген неверности у женщин
Исследователи из Университета Квинсленда, Австралия, определили у женщин ген AVPR1A, предрасполагающий к изменам. Это определяется склонностью к разнообразию половых партнеров, как природный инстинкт или дурной преемственностью, так как это качество женщины передается от матери.
В эксперименте австралийских ученых приняли участие 7 000 мужчин и женщин. В ходе анонимной проверки удалось определить, что приблизительно 400 женщин расположены к разнообразию половых партнеров. Это говорит о вероятной измене, или же неверности своему мужчине в минувшем времени. Также выяснилось, что все прелюбодействующие женщины имеют другое сочетание генного набора.
Ген AVPR1A у мужского пола работает иначе, то есть не влечет к полигамии. Однако учеными из Университета Бингемтона США определен мужской ген DRD4, провоцирующий к неверности. Он появляется с впрыскиваемым в головной мозг гормоном дофамином, который отвечает за удовольствие от полового акта.
Поэтому некоторые представители сильного пола, более восприимчивые к данному гену, ощущают позывы к изменам, которые являются рисковым занятием, что приводит к всплеску дофамина.
В эксперименте австралийских ученых приняли участие 7 000 мужчин и женщин. В ходе анонимной проверки удалось определить, что приблизительно 400 женщин расположены к разнообразию половых партнеров. Это говорит о вероятной измене, или же неверности своему мужчине в минувшем времени. Также выяснилось, что все прелюбодействующие женщины имеют другое сочетание генного набора.
Ген AVPR1A у мужского пола работает иначе, то есть не влечет к полигамии. Однако учеными из Университета Бингемтона США определен мужской ген DRD4, провоцирующий к неверности. Он появляется с впрыскиваемым в головной мозг гормоном дофамином, который отвечает за удовольствие от полового акта.
Поэтому некоторые представители сильного пола, более восприимчивые к данному гену, ощущают позывы к изменам, которые являются рисковым занятием, что приводит к всплеску дофамина.
Автор: Богданова Ярослава