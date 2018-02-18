Ученые назвали признаки нехватки магния в теле
Исследователи из США рассказали о признаках дефицита магния в организме человека. По словам специалистов, данный минерал имеет важность для работы больше части органов.
Первым и наиболее распространенным признаком дефицита магния являются мышечные судороги. По данным Национальной медицинской библиотеки США, примерно треть женщин страдает от данной проблемы. Единственным средством в этом случае станет прием пищевых добавок.
Также при дефиците магния может повышаться артериальное давление. Наиболее часто данная проблема встречается у женщин в возрасте. Во время беременности представительницы прекрасного пола должны в обязательном порядке принимать добавки для того, чтобы не навредить себе или развивающемуся в утробе плоду.
Из-за почти полного отсутствия магния в организме могут возникать запоры. По словам специалистов, данная проблема воздействует почти на все системы, так как они начинают функционировать не корректно. Еще одним распространенным признаком является чувство тревоги. В крайних случаях прецеденты могут закончиться развитием аритмии. Определить дефицит магния можно по влечению к шоколаду. Также перед приемом тех или иных лекарственных препаратов в обязательном порядке следует консультироваться со специалистами.
Первым и наиболее распространенным признаком дефицита магния являются мышечные судороги. По данным Национальной медицинской библиотеки США, примерно треть женщин страдает от данной проблемы. Единственным средством в этом случае станет прием пищевых добавок.
Также при дефиците магния может повышаться артериальное давление. Наиболее часто данная проблема встречается у женщин в возрасте. Во время беременности представительницы прекрасного пола должны в обязательном порядке принимать добавки для того, чтобы не навредить себе или развивающемуся в утробе плоду.
Из-за почти полного отсутствия магния в организме могут возникать запоры. По словам специалистов, данная проблема воздействует почти на все системы, так как они начинают функционировать не корректно. Еще одним распространенным признаком является чувство тревоги. В крайних случаях прецеденты могут закончиться развитием аритмии. Определить дефицит магния можно по влечению к шоколаду. Также перед приемом тех или иных лекарственных препаратов в обязательном порядке следует консультироваться со специалистами.
Автор: Махов Артем