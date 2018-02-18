Анастасия Волочкова похвасталась множеством букетов роз
Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками значительным количеством букетов роз. Соответствующий ролик знаменитость разместила на своей странице в Instagram, отметив, что ее последний концерт прошел успешно.
На видео Анастасия Волочкова сидит в кресле у себя дома, когда вокруг нее лежат многочисленные пышные букеты, преимущественно, состоящие из роз. Сама балерина призналась, что такого внимания ее удостоили на одном из недавних концертов, и она очень рада получать такой отклик от своих поклонников, ради которых она старается. Теледива также не стала скрывать, что народная любовь делает ее по-настоящему счастливой личностью.
В комментариях большинство фолловеров порадовались, что Анастасия Волочкова получает награду за свой талант и по-прежнему пользуется большим спросом среди публики. Впрочем, нашлись и хейтеры, которые высмеяли балерину, сравнив ее с продавщицей в каком-нибудь цветочном магазине, предлагающей товар. Просмотреть ролик за короткий период времени успели свыше 102 тысяч пользователей Сети.
На видео Анастасия Волочкова сидит в кресле у себя дома, когда вокруг нее лежат многочисленные пышные букеты, преимущественно, состоящие из роз. Сама балерина призналась, что такого внимания ее удостоили на одном из недавних концертов, и она очень рада получать такой отклик от своих поклонников, ради которых она старается. Теледива также не стала скрывать, что народная любовь делает ее по-настоящему счастливой личностью.
В комментариях большинство фолловеров порадовались, что Анастасия Волочкова получает награду за свой талант и по-прежнему пользуется большим спросом среди публики. Впрочем, нашлись и хейтеры, которые высмеяли балерину, сравнив ее с продавщицей в каком-нибудь цветочном магазине, предлагающей товар. Просмотреть ролик за короткий период времени успели свыше 102 тысяч пользователей Сети.
Автор: Марина Вебер