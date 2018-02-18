Житель Назарово предстанет перед судом за избиение ребенка
Житель Назарово предстанет перед судом за избиение ребенка. Пребывая в пьяном состоянии, он нанес побои 4-летней девочке.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы от мамы пострадавшего ребенка. Приехавшим по вызову полицейским женщина пояснила, что в гости к семье пришел 33-летний друг. Когда отец девочки заснул, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принялся избивать девочку. В этот момент в комнату зашла мать. Она сразу позвонила в дежурную часть.
В отношении жителя Назарово возбудили уголовное дело о побоях. В данный момент расследование завершено, а материалы дела переданы в суд. Максимальная санкция статьи - 2 года.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы от мамы пострадавшего ребенка. Приехавшим по вызову полицейским женщина пояснила, что в гости к семье пришел 33-летний друг. Когда отец девочки заснул, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принялся избивать девочку. В этот момент в комнату зашла мать. Она сразу позвонила в дежурную часть.
В отношении жителя Назарово возбудили уголовное дело о побоях. В данный момент расследование завершено, а материалы дела переданы в суд. Максимальная санкция статьи - 2 года.
Автор: Нина Лукашева