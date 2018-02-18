В Кемеровской области мертвым найден пропавший 26-летний мужчина
На территории Кемеровской области мертвым обнаружен 26-летний мужчина, который накануне пропал в Новокузнецке. Такие данные предоставлены в одной из соцсетей представителями волонтерского поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
Согласно имеющимся сведениям, из дома 26-летний мужчина ушел еще 7 февраля этого года, после чего перестал выходить на связь с родными, а его местонахождение длительное время оставалось неизвестным. Об обнаружении тела гражданина волонтеры уведомили еще 17 февраля, а также выразили свои соболезнования в адрес близких покойного, которые до последнего надеялись на положительный исход ситуации.
В настоящее время нет сведений о том, при каких обстоятельствах погиб житель Кемеровской области, а также что именно стало причиной смерти. Неизвестно и то, носила ли последняя насильственный характер. Волонтеры не стали уточнять, привлечены ли к этому сотрудники органов правопорядка Новокузнецка, и будет ли проводиться проверка по факту указанного происшествия.
Согласно имеющимся сведениям, из дома 26-летний мужчина ушел еще 7 февраля этого года, после чего перестал выходить на связь с родными, а его местонахождение длительное время оставалось неизвестным. Об обнаружении тела гражданина волонтеры уведомили еще 17 февраля, а также выразили свои соболезнования в адрес близких покойного, которые до последнего надеялись на положительный исход ситуации.
В настоящее время нет сведений о том, при каких обстоятельствах погиб житель Кемеровской области, а также что именно стало причиной смерти. Неизвестно и то, носила ли последняя насильственный характер. Волонтеры не стали уточнять, привлечены ли к этому сотрудники органов правопорядка Новокузнецка, и будет ли проводиться проверка по факту указанного происшествия.
Автор: Марина Вебер