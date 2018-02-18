Moto G6 получит камеру с уникальным дизайном и сканер отпечатков пальцев на задней панели
В Сети появились инсайдерские сведения касательно нового Moto G6, который получит уникальный дизайн и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Гаджет планируется выпустить в трех вариациях с разными техническими особенностями и диагоналями дисплеев.
Младшая модель получит датчик отпечатков пальцев на задней панели, как это было у предыдущих поколений. Также вся серия будет иметь соотношение сторон 2 к 1, что даст возможность использовать все зоны дисплея даже при просмотре видео, выводя на боковые стороны элементы меню плеера.
Также инсайдеры проинформировали и о модели Moto Z3 Play, которая выйдет в текущем году. Ее особенностью станет расположение сенсора отпечатков пальцев, разместившегося на боковой панели. В смартфоне планируется применить 3D Front Facing Camera в качестве аналога системы Face ID. По поводу более точных характеристик девайса пока ничего не сообщается.
Приборы от бренда будут презентованы в рамках выставки Mobile World Congress 2018, которая начнется 28 февраля. Moto G6 должен будет стать представителем среднего ценового диапазона, виду чего его стоимость не превысит 400 долларов.
Младшая модель получит датчик отпечатков пальцев на задней панели, как это было у предыдущих поколений. Также вся серия будет иметь соотношение сторон 2 к 1, что даст возможность использовать все зоны дисплея даже при просмотре видео, выводя на боковые стороны элементы меню плеера.
Также инсайдеры проинформировали и о модели Moto Z3 Play, которая выйдет в текущем году. Ее особенностью станет расположение сенсора отпечатков пальцев, разместившегося на боковой панели. В смартфоне планируется применить 3D Front Facing Camera в качестве аналога системы Face ID. По поводу более точных характеристик девайса пока ничего не сообщается.
Приборы от бренда будут презентованы в рамках выставки Mobile World Congress 2018, которая начнется 28 февраля. Moto G6 должен будет стать представителем среднего ценового диапазона, виду чего его стоимость не превысит 400 долларов.
Автор: Махов Артем