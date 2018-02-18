Samsung Galaxy Note 8 в России стал дешевле на 25 тысяч рублей
В некоторых магазинах на рынке России уже можно приобрести топовый андроид-смартфон Samsung Galaxy Note 8 дешевле на 25 тысяч рублей. Единственный минус – покупатель не будет иметь официальной гарантии.
Модель Samsung Galaxy Note 8 является одной из самых продвинутых в линейке корейской компании. Телефон доступен для покупки с начала осени прошлого года. Крупные ритейлеры, которые продают устройство с официальной гарантией, начали старт продаж с цены 69,9 тыс. рублей и не снижаю ее до сих пор. Такая стоимость сильно ограничивает круг потенциальных покупателей. Недавно произошло резкое снижение цены на этот гаджет. 64-гигабайтный вариант можно приобрести за 45 тыс. рублей, но не в официальных торговых точках, а в магазинах, где предоставляется своя гарантия.
Samsung Galaxy Note 8 имеет процессор с 8 ядрами, QHD+ экран, располагает 6 Гб оперативки, 12 Мп двойной задней камерой. Смартфон поддерживает карты памяти до 256 Гб и имеет батарею объемом 3300 мАч с возможностью ускоренной зарядки.
Модель Samsung Galaxy Note 8 является одной из самых продвинутых в линейке корейской компании. Телефон доступен для покупки с начала осени прошлого года. Крупные ритейлеры, которые продают устройство с официальной гарантией, начали старт продаж с цены 69,9 тыс. рублей и не снижаю ее до сих пор. Такая стоимость сильно ограничивает круг потенциальных покупателей. Недавно произошло резкое снижение цены на этот гаджет. 64-гигабайтный вариант можно приобрести за 45 тыс. рублей, но не в официальных торговых точках, а в магазинах, где предоставляется своя гарантия.
Samsung Galaxy Note 8 имеет процессор с 8 ядрами, QHD+ экран, располагает 6 Гб оперативки, 12 Мп двойной задней камерой. Смартфон поддерживает карты памяти до 256 Гб и имеет батарею объемом 3300 мАч с возможностью ускоренной зарядки.
Автор: Северов Андрей