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В Сети обнародовано концептуальное видео смартфона LG V40
На просторах Сети обнародовано концептуальное видео смартфона LG V40 от южнокорейского бренда. В ролике воплощены представления энтузиастов о том, как может выглядеть будущая разработка.

В Сети обнародовано концептуальное видео смартфона LG V40

Представленная на видео модель внешне имеет сходство с предшественником, и не исключается, что ряд элементов окажутся позаимствованы у LG V30. Корпус устройства на ролике выполнен с использованием металла и стекла, хотя девайс достаточно тонкий. Согласно замыслу разработчика, в LG V40 должна присутствовать изогнутая конструкция края сзади, а также двойная настройка камеры.


Ожидается, что LG V40 получит дисплей на 6.1 дюйма, а в качестве процессора выступит Snapdragon 845. Объем ОЗУ может колебаться от 6 до 8 Гб, а на задней крышке устройства можно найти две камеры на 19 Мп, которые имеют ряд необходимых дополнительных функций. Что до емкости аккумулятора смартфона, она должна составить не менее 4000 мАч. На видео ожидаемый LG V40 представлен сразу в четырех вариантах цвета, чтобы каждый мог выбрать гаджет себе по вкусу.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:00
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