В Екатеринбурге объявлен в розыск ушедший на работу 28-летний мужчина
13 февраля не вернулся домой мужчина в возрасте 28 лет в городе Екатеринбург вышедший из дома, расположенного по улице Павла Шаманова 21. По словам его жены, супруг всегда возвращался домой, и прежде с ним подобных случаев не было.
Мужчина, который работает менеджером по продажам, пропал по дороге на работу. С того момента о его местонахождении ничего не известно, так как телефон его выключен, а на месте работы он так и не появился. По данным волонтеров поисковой группы «Лиза Алерт», мужчина ростом 189, нормальной комплекции, уходил на работу в брюках синего цвета и таких же ботинках с красной каймой, черного цвета пуховике. При себе была сумка из кожзаменителя черного цвета.
Родственники пропавшего просят всех владеющих информацией о приблизительном его местонахождении сообщить в отделение полиции.
Мужчина, который работает менеджером по продажам, пропал по дороге на работу. С того момента о его местонахождении ничего не известно, так как телефон его выключен, а на месте работы он так и не появился. По данным волонтеров поисковой группы «Лиза Алерт», мужчина ростом 189, нормальной комплекции, уходил на работу в брюках синего цвета и таких же ботинках с красной каймой, черного цвета пуховике. При себе была сумка из кожзаменителя черного цвета.
Родственники пропавшего просят всех владеющих информацией о приблизительном его местонахождении сообщить в отделение полиции.
Автор: Богданова Ярослава