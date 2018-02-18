Соцсети: В Кузбассе в результате уличной драки погиб 20-летний парень
В Кузбассе после уличной драки погиб 20-летний молодой человек. По информации от местных жителей в социальных сетях, пострадавший был госпитализирован, но скончался от потери крови.
Официальное подтверждение инциденту пока не было обнародовало. Местные издания сообщили, что двое молодых людей начали эмоционально спорить на бытовую тему. В ходе конфликта один из них схватил нож и ударил им оппонента. Очевидцы происшествия вызвали на место медиков, которые попытались оказать молодому человеку помощь, однако безрезультатно.
В социальных сетях сообщили, что соперника погибшего удалось задержать. В комментариях к постам пользователи рассказали об умершем, который недавно вернулся с армии. Более точные сведения о его личности и подробностях инцидента пока отсутствуют.
Официальное подтверждение инциденту пока не было обнародовало. Местные издания сообщили, что двое молодых людей начали эмоционально спорить на бытовую тему. В ходе конфликта один из них схватил нож и ударил им оппонента. Очевидцы происшествия вызвали на место медиков, которые попытались оказать молодому человеку помощь, однако безрезультатно.
В социальных сетях сообщили, что соперника погибшего удалось задержать. В комментариях к постам пользователи рассказали об умершем, который недавно вернулся с армии. Более точные сведения о его личности и подробностях инцидента пока отсутствуют.
Автор: Махов Артем