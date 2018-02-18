Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми низкими ценами на бензин
Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми низкими ценниками на бензин и другие виды топлива. Рейтинг по итогам 15 дней февраля в ПФО составили эксперты Росстата.
Если средняя стоимость автомобильного бензина в РФ составляет 39 рублей 84 копеек, а дизельного топлива - 41 рубль, то в Уфе литр АИ-80 продается за 38 рублей 32 копейки. Бензин АИ-92 стоит больше 40, а АИ-95 - больше 44 рублей. Дизтопливо в башкирской столице продается за 40 рублей 50 копеек.
Возглавил ТОП город Пенза. В среднем литр топлива здесь можно приобрести за 38 рублей 44 копейки. Третье место занял Ижевск. В нем бензин торгуется в среднем по 38 рублей 72 копейки.
Самый дорогостоящий бензин в городе Чебоксары. Ценники на заправках города порой достигают 40 рублей 50 копеек.
Между тем в Уфе бензин начал дорожать сразу после новогодних праздников. В январе было отмечено два случая повышения цены, в частности на АЗС «Лукойл».
Если средняя стоимость автомобильного бензина в РФ составляет 39 рублей 84 копеек, а дизельного топлива - 41 рубль, то в Уфе литр АИ-80 продается за 38 рублей 32 копейки. Бензин АИ-92 стоит больше 40, а АИ-95 - больше 44 рублей. Дизтопливо в башкирской столице продается за 40 рублей 50 копеек.
Возглавил ТОП город Пенза. В среднем литр топлива здесь можно приобрести за 38 рублей 44 копейки. Третье место занял Ижевск. В нем бензин торгуется в среднем по 38 рублей 72 копейки.
Самый дорогостоящий бензин в городе Чебоксары. Ценники на заправках города порой достигают 40 рублей 50 копеек.
Между тем в Уфе бензин начал дорожать сразу после новогодних праздников. В январе было отмечено два случая повышения цены, в частности на АЗС «Лукойл».
Автор: Нина Лукашева