В Красноярске устроивший ДТП водитель сбежал с места аварии
В Красноярске водитель Audi стал виновником ДТП, однако предпочел не нести ответственность и скрыться. Согласно данным от представителей УГИБДД региона, вследствие указанной аварии травмы получила женщина.
Авария в Красноярске имела место накануне, 17 февраля, о чем сообщают в органах правопорядка. В районе 21:00 часов на улице Калинина водитель Audi не смог справиться с управлением, вследствие чего было допущено столкновение с Chevrolet, после чего первую иномарку отбросило в сторону, где она налетела на столб. В результате указанного ДТП пострадала женщина, находившаяся в салоне Chevrolet в качестве пассажира. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи решили потерпевшую госпитализировать для оказания помощи в медучреждении.
В ходе проведенной проверки правоохранителям удалось выяснить, что виновником произошедшего является именно водитель Audi, однако после столкновения он поспешил скрыться. Сейчас стражи порядка Красноярска предпринимают попытки установить личность водителя и степень его вины в произошедшем.
Авария в Красноярске имела место накануне, 17 февраля, о чем сообщают в органах правопорядка. В районе 21:00 часов на улице Калинина водитель Audi не смог справиться с управлением, вследствие чего было допущено столкновение с Chevrolet, после чего первую иномарку отбросило в сторону, где она налетела на столб. В результате указанного ДТП пострадала женщина, находившаяся в салоне Chevrolet в качестве пассажира. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи решили потерпевшую госпитализировать для оказания помощи в медучреждении.
В ходе проведенной проверки правоохранителям удалось выяснить, что виновником произошедшего является именно водитель Audi, однако после столкновения он поспешил скрыться. Сейчас стражи порядка Красноярска предпринимают попытки установить личность водителя и степень его вины в произошедшем.
Автор: Марина Вебер