Во Владивостоке водитель Suzuki Escudo врезался в Toyota Chaser
Во Владивостоке в ночь на 18 февраля водитель Suzuki Escudo врезался в Toyota Chaser. Авария случилась на проспекте 100 лет Владивостоку.
Информация о ДТП появилась от очевидцев. Свидетели дорожного происшествия сообщили, что столкновение иномарок произошло по причине того, что водитель Suzuki Escudo не уступил дорогу Toyota Chaser. Аналогичная авария случилась в районе Бестужева. Здесь автомобилист за рулем Honda Fit не предоставил преимущество в движении, когда выезжал с второстепенной дороги. Похожая ситуация была и на улице Светланской. Один из водителей также не уступил дорогу при выезде с второстепенной полосы.
Данных о пострадавших нет. Остальная информация выясняется.
Между тем ранее водители устроили гонки по Владивостоку, и попали в ДТП.
Информация о ДТП появилась от очевидцев. Свидетели дорожного происшествия сообщили, что столкновение иномарок произошло по причине того, что водитель Suzuki Escudo не уступил дорогу Toyota Chaser. Аналогичная авария случилась в районе Бестужева. Здесь автомобилист за рулем Honda Fit не предоставил преимущество в движении, когда выезжал с второстепенной дороги. Похожая ситуация была и на улице Светланской. Один из водителей также не уступил дорогу при выезде с второстепенной полосы.
Данных о пострадавших нет. Остальная информация выясняется.
Между тем ранее водители устроили гонки по Владивостоку, и попали в ДТП.
Автор: Нина Лукашева