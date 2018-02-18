Пентагон: Пилоты FIGHTER не смогли перехватить НЛО в Калифорнии
В Пентагоне рассказали, что пилотам FIGHTER не удалось запечатлеть или догнать НЛО, который пролетел на огромной скорости над Калифорнией в октябре минувшего года. По словам специалистов, объект быстро исчез из поля видимости, ввиду чего получить данные о нем было невозможно.
Изначально объект был запеленгован радарами, после чего на место был отправлены два истребителя. По словам представителей Пентагона, они предполагали, что борт может быть самолетом, вылетевшим со своей траектории движения. На месте пилоты сообщили, что аппарат имеет не типичную для авиалайнеров форму и быстро передвигается из стороны в сторону.
«Прежде чем улететь в северном направлении, аппарат исчез с радаров. Командный пункт проинформировал об этом, но в то время НЛО еще был на месте. Только через несколько секунд он резко сменил направление и набрал скорость», - рассказали специалисты.
Федеральная авиационная администрация также попросила отследить объект. Специалисты предполагают, что борт на самом деле мог быть частным самолетом, случайно залетевшим в зону правительственного значения.
Изначально объект был запеленгован радарами, после чего на место был отправлены два истребителя. По словам представителей Пентагона, они предполагали, что борт может быть самолетом, вылетевшим со своей траектории движения. На месте пилоты сообщили, что аппарат имеет не типичную для авиалайнеров форму и быстро передвигается из стороны в сторону.
«Прежде чем улететь в северном направлении, аппарат исчез с радаров. Командный пункт проинформировал об этом, но в то время НЛО еще был на месте. Только через несколько секунд он резко сменил направление и набрал скорость», - рассказали специалисты.
Федеральная авиационная администрация также попросила отследить объект. Специалисты предполагают, что борт на самом деле мог быть частным самолетом, случайно залетевшим в зону правительственного значения.
Автор: Махов Артем