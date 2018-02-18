В Краснодаре 8-летняя девочка скончалась от столкновения с автобусом
Вчера в Краснодаре 8-летняя девочка скончалась, получив тяжелые повреждения после столкновения с автобусом. Медикам не удалось вернуть ребенка к жизни.
Происшествие случилось на улице Будённого, когда по ней двигался автобус Kia. В половине пятого вечера девочка переходила улицу на перекрестке со светофорами, имея разрешающий сигнал для пешеходов. В это время ее задавил автобус, который совершал правый поворот.
После этого несовершеннолетнего ребенка госпитализировали, где были обнаружены повреждения: груди, головы, таза и другие тяжелые травмы. Работники медицинского учреждения, несмотря на все попытки, спасти жизнь не смогли.
Происшествие случилось на улице Будённого, когда по ней двигался автобус Kia. В половине пятого вечера девочка переходила улицу на перекрестке со светофорами, имея разрешающий сигнал для пешеходов. В это время ее задавил автобус, который совершал правый поворот.
После этого несовершеннолетнего ребенка госпитализировали, где были обнаружены повреждения: груди, головы, таза и другие тяжелые травмы. Работники медицинского учреждения, несмотря на все попытки, спасти жизнь не смогли.
Автор: Северов Андрей