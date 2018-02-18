Эксперты назвали самые странные советские автобусы
Эксперты провели исследование и составили перечень довольно странных советских автобусов. В списке оказались наиболее необычные и эксклюзивные транспортные средства прошлых лет.
Одним из первых в списке стоит автобус “Годзила”, который официально называется “ГолАЗ”. Он имел нестандартную внешность и мог вместить в себя до 54 пассажиров. Далее в перечне оказался ЗИС‑16, выпущенный еще в 1942 году. Транспорт имел достаточно странную систему получения топлива в виде газогенераторной установки. Тройку лидеров закрывает электробус Дукс, созданный еще в 1901 году, и этот экземпляр мог разгоняться до 20 км/час.
Следующим в вышеупомянутом списке стоит НАТИ-ЗИС, а именно версия 1935 года. Каждая из трех секций оснащалась собственным входом, не имея центрального прохода. Кроме того, интерес у экспертов вызвал весьма нестандартный ГАЗ-СГ3, оснащенный турбореактивным мотором. Правда, это нельзя назвать автобусом, скорее интересны экспериментальным транспортом, но проект в итоге быстро свернули.
Одним из первых в списке стоит автобус “Годзила”, который официально называется “ГолАЗ”. Он имел нестандартную внешность и мог вместить в себя до 54 пассажиров. Далее в перечне оказался ЗИС‑16, выпущенный еще в 1942 году. Транспорт имел достаточно странную систему получения топлива в виде газогенераторной установки. Тройку лидеров закрывает электробус Дукс, созданный еще в 1901 году, и этот экземпляр мог разгоняться до 20 км/час.
Следующим в вышеупомянутом списке стоит НАТИ-ЗИС, а именно версия 1935 года. Каждая из трех секций оснащалась собственным входом, не имея центрального прохода. Кроме того, интерес у экспертов вызвал весьма нестандартный ГАЗ-СГ3, оснащенный турбореактивным мотором. Правда, это нельзя назвать автобусом, скорее интересны экспериментальным транспортом, но проект в итоге быстро свернули.
Автор: Марина Вебер