"Прожарка": Ольга Бузова приняла участие в новом комедийном шоу
Ольга Бузова приняла участие в новом комедийном шоу «Прожарка». Анонс выпуска певица и телеведущая обнародовала на своей странице в Instagram.
«В шоу смешные люди выясняют, у кого чувство юмора лучше», - написала Бузова под обнародованным роликом. По ее словам, ей с трудом удалось найти время для съемок в своем «адском графике работы». Выпуск шоу с певицей выйдет 18 февраля.
Бузова также похвасталась количеством просмотров нового клипа на песню «Wi-Fi». Ролик за сутки посмотрели более 2 миллионов раз. По ее словам, подобные результаты являются для нее рекордными за короткий срок.
«В шоу смешные люди выясняют, у кого чувство юмора лучше», - написала Бузова под обнародованным роликом. По ее словам, ей с трудом удалось найти время для съемок в своем «адском графике работы». Выпуск шоу с певицей выйдет 18 февраля.
Бузова также похвасталась количеством просмотров нового клипа на песню «Wi-Fi». Ролик за сутки посмотрели более 2 миллионов раз. По ее словам, подобные результаты являются для нее рекордными за короткий срок.
Автор: Махов Артем