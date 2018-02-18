Кроссовер Infiniti QX50 2018 прошел свой первый тест-драйв
Кроссовер Infiniti QX50 модельного ряда 2018 года прошел свой первый тест-драйв. Эксперты заявляют, что новый автомобиль составит достойную конкуренцию представителям своего сегмента.
Первый тест-драйв на дорогах оказался успешным и подтвердил, что ажиотаж, возникший вокруг Infiniti QX50 среди экспертов и покупателей, был не беспочвенным. Флагман оснастили уникальным мотором VC-Turbo с переменными степенью сжатия и смещением. Двигатель оказался неожиданно инновационным, это первый в мире серийный агрегат с подобными характеристиками. Он способен генерировать 272 лошадиных силы при 5 600 оборотах в минуту и создает максимальный КМ в 380 единиц. Первой сотни мотор достигает за 6,5 секунд, максимальная скорость составляет 230 километров в час. Ожидается, что VC-Turbo сможет составить конкуренцию дизельному агрегату.
Модель очень убедительна. У нее низкий уровень вибрации, на вход машина реагирует спонтанно, а ее ускорение впечатляет. Двигатель работает тихо и легко переходит в агрессивный рывок. Коробка CVT оказалась не такой впечатляющей. Респираторы задерживаются при резкой манере вождения, впрочем, при спокойном управлении она работает вполне прилично.
Кроссовер получил современный стиль, в салоне удобные сидения с боковой поддержкой. Для более дорогостоящих комплектаций интерьер получит коричневую и кремовую коржу с синими акцентами, которые смотрятся ультрасовременно. Открытые деревянные полоски придают автомобилю контрастность.
Infiniti QX50 выйдет на рынки Европы уже в 2019 году. Ожидаемый ценник - 40 000 евро.
К слову, ранее кросс попал в объективы автомобильных фотошпионов.
Первый тест-драйв на дорогах оказался успешным и подтвердил, что ажиотаж, возникший вокруг Infiniti QX50 среди экспертов и покупателей, был не беспочвенным. Флагман оснастили уникальным мотором VC-Turbo с переменными степенью сжатия и смещением. Двигатель оказался неожиданно инновационным, это первый в мире серийный агрегат с подобными характеристиками. Он способен генерировать 272 лошадиных силы при 5 600 оборотах в минуту и создает максимальный КМ в 380 единиц. Первой сотни мотор достигает за 6,5 секунд, максимальная скорость составляет 230 километров в час. Ожидается, что VC-Turbo сможет составить конкуренцию дизельному агрегату.
Модель очень убедительна. У нее низкий уровень вибрации, на вход машина реагирует спонтанно, а ее ускорение впечатляет. Двигатель работает тихо и легко переходит в агрессивный рывок. Коробка CVT оказалась не такой впечатляющей. Респираторы задерживаются при резкой манере вождения, впрочем, при спокойном управлении она работает вполне прилично.
Кроссовер получил современный стиль, в салоне удобные сидения с боковой поддержкой. Для более дорогостоящих комплектаций интерьер получит коричневую и кремовую коржу с синими акцентами, которые смотрятся ультрасовременно. Открытые деревянные полоски придают автомобилю контрастность.
Infiniti QX50 выйдет на рынки Европы уже в 2019 году. Ожидаемый ценник - 40 000 евро.
К слову, ранее кросс попал в объективы автомобильных фотошпионов.
Автор: Нина Лукашева