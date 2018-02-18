Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Авто

Кроссовер Infiniti QX50 2018 прошел свой первый тест-драйв
Кроссовер Infiniti QX50 модельного ряда 2018 года прошел свой первый тест-драйв. Эксперты заявляют, что новый автомобиль составит достойную конкуренцию представителям своего сегмента.

Кроссовер Infiniti QX50 2018 прошел свой первый тест-драйв


Первый тест-драйв на дорогах оказался успешным и подтвердил, что ажиотаж, возникший вокруг Infiniti QX50 среди экспертов и покупателей, был не беспочвенным. Флагман оснастили уникальным мотором VC-Turbo с переменными степенью сжатия и смещением. Двигатель оказался неожиданно инновационным, это первый в мире серийный агрегат с подобными характеристиками. Он способен генерировать 272 лошадиных силы при 5 600 оборотах в минуту и создает максимальный КМ в 380 единиц. Первой сотни мотор достигает за 6,5 секунд, максимальная скорость составляет 230 километров в час. Ожидается, что VC-Turbo сможет составить конкуренцию дизельному агрегату.

Модель очень убедительна. У нее низкий уровень вибрации, на вход машина реагирует спонтанно, а ее ускорение впечатляет. Двигатель работает тихо и легко переходит в агрессивный рывок. Коробка CVT оказалась не такой впечатляющей. Респираторы задерживаются при резкой манере вождения, впрочем, при спокойном управлении она работает вполне прилично.

Кроссовер получил современный стиль, в салоне удобные сидения с боковой поддержкой. Для более дорогостоящих комплектаций интерьер получит коричневую и кремовую коржу с синими акцентами, которые смотрятся ультрасовременно. Открытые деревянные полоски придают автомобилю контрастность.

Infiniti QX50 выйдет на рынки Европы уже в 2019 году. Ожидаемый ценник - 40 000 евро.

К слову, ранее кросс попал в объективы автомобильных фотошпионов.

Автор: Нина Лукашева
Вчера, 13:09
Читайте также
Путешественники из Чехии объехали полмира на
Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к
В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
В воскресенье в Казани зафиксировали
До конца 2018 года в Москве сдадут 21 станцию
Украина обошла Россию на ОИ-2018 в медальном
“Саратовские авиалинии” опровергли слухи о
ФАС выявила завышение цен на 17 жизненно
Эксперты предложили способ увеличения в России
Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко об
Украинские пограничники сообщают о скоплении
Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми
Добавление комментария
Последние новости
19.02, 01:29 Астероидные “капсулы времени” помогут объяснить
19.02, 01:00 Путешественники из Чехии объехали полмира на «Жигулях»
19.02, 00:30 Сегодня Витас отмечает 39-й день рождения
19.02, 00:10 Ученые: Увеличение концентрации оксидов азота в
18.02, 23:52 Певцу и композитору Юрию Антонову исполняется 73 года
18.02, 23:40 Новая Windows 10 ARM оказалась отвратительной из-за
18.02, 23:20 Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к мужу
18.02, 23:00 Подписчики Ольги Бузовой удивились исчезновению ее и без
18.02, 22:40 Писатель Эдуард Успенский рассказал о тяжелой борьбе с
18.02, 22:20 Huawei Mate SE должен стать альтернативой iPhone SE
18.02, 22:00 Решительная певица Валерия показала фото домашней
18.02, 21:51 В Чебоксарах произошло крупное ДТП, погибли три человека
18.02, 21:40 Первый трейлер проекта Mavericks: Proving Grounds
18.02, 21:35 В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
18.02, 21:25 В воскресенье в Казани зафиксировали 5,4-километровую
18.02, 21:25 К старту продаж на рынке России готовится безрамочный
18.02, 21:20 У Тимура Батрутдинова появилась альтернатива Ольге
18.02, 21:20 В Ростове разыскивают пропавшего после выгула собаки
18.02, 21:17 На тротуаре в Екатеринбурге иномарка насмерть сбила
18.02, 21:00 В честь 65-летия Аркадия Укупника его шестилетняя дочь