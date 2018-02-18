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exclusive / Шоу-бизнес

Беременная Галина Юдашкина показала поклонникам округлившийся живот на пляжном фото
Галина Юдашкина, дочь известного модельера, продемонстрировала поклонникам округлившийся живот. Соответствующий снимок, сделанный на пляже, появился на странице наследницы Валентина Юдашкина в Instagram.

Беременная Галина Юдашкина показала поклонникам округлившийся живот на пляжном фото

На обнародованном снимке Галина Юдашкина, будучи на пляже, разместилась на шезлонге, удерживая сына Анатолия, появившегося на свет в 2016 году. Поскольку облачена дочь модельера в один только купальник, у поклонников имеется возможность рассмотреть серьезно округлившийся живот кумира. Исходя из его размеров, пополнение в семье Юдашкиной произойдет достаточно скоро, и семейство наверняка уже активно готовится к предстоящим родам.

В комментариях поклонники начали активно поздравлять будущую мать со скорым появлением еще одного малыша. Некоторые также поинтересовались, не боится ли Галина Юдашкина, что не сможет полюбить второго ребенка так же сильно, как и первого. Публикация на странице наследницы Валентина Юдашкина успела собрать за сутки свыше 16,5 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 13:18
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