Ученые объяснили необходимость ежедневного сна
Профессором Школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина Киарой Чирелли в 2003 году проведено изучение сна, в котором он установил взаимосвязь его необходимости с развитием интеллектуальных данных. Специалисты в области психиатрии из Центра сна и сознания Висконсина на протяжении четырех лет проводили исследование подтверждающее их «гипотезу синаптического гомеостаза» (SHY).
Исследователь Джулио Тонони определил, что сон является своеобразной платой за гибкость человеческого мозга и его умение усваивать новый материал. Проведя эксперимент на мышином мозге, ученым благодаря электронному микроскопу удалось заснять ежедневную мозговую активность, в которой соединения между нервными клетками усиливаются при активизации днем. Потом синапсы уменьшаются практически до 20% во сне, при этом освобождая место для новой информации на следующий день.
Такую же работу провел Университет Джона Хопкинса, проанализировав белки в мозге для подтверждения теории о необходимости сна.
Исследователь Джулио Тонони определил, что сон является своеобразной платой за гибкость человеческого мозга и его умение усваивать новый материал. Проведя эксперимент на мышином мозге, ученым благодаря электронному микроскопу удалось заснять ежедневную мозговую активность, в которой соединения между нервными клетками усиливаются при активизации днем. Потом синапсы уменьшаются практически до 20% во сне, при этом освобождая место для новой информации на следующий день.
Такую же работу провел Университет Джона Хопкинса, проанализировав белки в мозге для подтверждения теории о необходимости сна.
Автор: Богданова Ярослава