Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Наука

Ученые объяснили необходимость ежедневного сна
Профессором Школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина Киарой Чирелли в 2003 году проведено изучение сна, в котором он установил взаимосвязь его необходимости с развитием интеллектуальных данных. Специалисты в области психиатрии из Центра сна и сознания Висконсина на протяжении четырех лет проводили исследование подтверждающее их «гипотезу синаптического гомеостаза» (SHY).

Ученые объяснили необходимость ежедневного сна


Исследователь Джулио Тонони определил, что сон является своеобразной платой за гибкость человеческого мозга и его умение усваивать новый материал. Проведя эксперимент на мышином мозге, ученым благодаря электронному микроскопу удалось заснять ежедневную мозговую активность, в которой соединения между нервными клетками усиливаются при активизации днем. Потом синапсы уменьшаются практически до 20% во сне, при этом освобождая место для новой информации на следующий день.

Такую же работу провел Университет Джона Хопкинса, проанализировав белки в мозге для подтверждения теории о необходимости сна.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 13:30
Читайте также
Путешественники из Чехии объехали полмира на
Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к
В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
В воскресенье в Казани зафиксировали
До конца 2018 года в Москве сдадут 21 станцию
Украина обошла Россию на ОИ-2018 в медальном
“Саратовские авиалинии” опровергли слухи о
ФАС выявила завышение цен на 17 жизненно
Эксперты предложили способ увеличения в России
Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко об
Украинские пограничники сообщают о скоплении
Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми
Добавление комментария
Последние новости
19.02, 01:29 Астероидные “капсулы времени” помогут объяснить
19.02, 01:00 Путешественники из Чехии объехали полмира на «Жигулях»
19.02, 00:30 Сегодня Витас отмечает 39-й день рождения
19.02, 00:10 Ученые: Увеличение концентрации оксидов азота в
18.02, 23:52 Певцу и композитору Юрию Антонову исполняется 73 года
18.02, 23:40 Новая Windows 10 ARM оказалась отвратительной из-за
18.02, 23:20 Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к мужу
18.02, 23:00 Подписчики Ольги Бузовой удивились исчезновению ее и без
18.02, 22:40 Писатель Эдуард Успенский рассказал о тяжелой борьбе с
18.02, 22:20 Huawei Mate SE должен стать альтернативой iPhone SE
18.02, 22:00 Решительная певица Валерия показала фото домашней
18.02, 21:51 В Чебоксарах произошло крупное ДТП, погибли три человека
18.02, 21:40 Первый трейлер проекта Mavericks: Proving Grounds
18.02, 21:35 В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
18.02, 21:25 В воскресенье в Казани зафиксировали 5,4-километровую
18.02, 21:25 К старту продаж на рынке России готовится безрамочный
18.02, 21:20 У Тимура Батрутдинова появилась альтернатива Ольге
18.02, 21:20 В Ростове разыскивают пропавшего после выгула собаки
18.02, 21:17 На тротуаре в Екатеринбурге иномарка насмерть сбила
18.02, 21:00 В честь 65-летия Аркадия Укупника его шестилетняя дочь