Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко об условиях переговоров с Россией
Государственный деятель и глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал в Twitter на слова Порошенко об условиях, необходимых для переговоров с РФ. Политик заявил, что Киев сегодня находится не в том положении, чтобы заявлять о каких-либо условиях.
Пушков написал, что украинский президент, вероятно, что-то спутал. Диалог прежде нужен Украине, нежели России, а Киев не может ставить условия из-за своего слабого положения. Эмоции не совместимы с политикой. Пост российского политика поддержали пользователи социальной сети.
Ранее Петр Порошенко назвал условия, при выполнении которых официальный Киев готов пойти на переговоры с РФ. Глава украинского государства заявил, что это станет возможным только после того, как целостность страны будет восстановлена.
Пушков написал, что украинский президент, вероятно, что-то спутал. Диалог прежде нужен Украине, нежели России, а Киев не может ставить условия из-за своего слабого положения. Эмоции не совместимы с политикой. Пост российского политика поддержали пользователи социальной сети.
Ранее Петр Порошенко назвал условия, при выполнении которых официальный Киев готов пойти на переговоры с РФ. Глава украинского государства заявил, что это станет возможным только после того, как целостность страны будет восстановлена.
Автор: Нина Лукашева