Эксперты предложили способ увеличения в России пенсий пожилым людям
Эксперты рассказали, каким образом возможно повысить в России пенсии современным пенсионерам. В частности, речь идет о резерве, чей размер составляет порядка 6,2 трлн рублей, “простаивающих” без дела.
В случае задействования вышеупомянутых резервных ресурсов, убеждены специалисты, государство могло бы на ежемесячной основе выплачивать пожилым гражданам пенсионного возраста по 25 тысяч рублей. Накануне также Ольга Голодец выдвинула инициативу вернутся к системе начисления пенсий, актуальной во времена существования СССР. Такой шаг подразумевает выплаты пособий нынешним пенсионерам за счет имеющихся в стране работающих граждан. Экономисты поддерживают предложение чиновника, отмечая, что сейчас в РФ в “обездвиженном” положении находятся почти 6,2 трлн рублей.
Акцентируют внимание эксперты на том, что выплаченные в данном случае средства впоследствии возвращаются обратно в бюджет. Обусловлено это тем, что полученные деньги граждане все равно будут тратить в пределах страны. В Госбюджете, в таком случае, денег достаточно в том числе для поддержки студентов и семей с детьми.
В случае задействования вышеупомянутых резервных ресурсов, убеждены специалисты, государство могло бы на ежемесячной основе выплачивать пожилым гражданам пенсионного возраста по 25 тысяч рублей. Накануне также Ольга Голодец выдвинула инициативу вернутся к системе начисления пенсий, актуальной во времена существования СССР. Такой шаг подразумевает выплаты пособий нынешним пенсионерам за счет имеющихся в стране работающих граждан. Экономисты поддерживают предложение чиновника, отмечая, что сейчас в РФ в “обездвиженном” положении находятся почти 6,2 трлн рублей.
Акцентируют внимание эксперты на том, что выплаченные в данном случае средства впоследствии возвращаются обратно в бюджет. Обусловлено это тем, что полученные деньги граждане все равно будут тратить в пределах страны. В Госбюджете, в таком случае, денег достаточно в том числе для поддержки студентов и семей с детьми.
Автор: Марина Вебер