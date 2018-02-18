Юлианна Караулова надела черное платье на свадьбе брата
Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова посетила свадьбу своего брата, надев черное платье. За свой образ она получила много критических комментариев.
Юлианна Караулова давно должна была бы сыграть свою свадьбу, но она медлит, по ее словам, из-за рабочей загруженности. Ее жених сделал предложение еще в декабре 2016 года. Певица очень хочет устроить пышные празднества, которые требуют много времени на подготовку.
Фанаты звезды поругали ее за невеселый образ, заметив, что можно было надеть что-то посветлее. Все-таки свадьба брата – это праздник, а не траурное мероприятие. Пользователи Сети возлагают надежды, что женитьба родственника подтолкнет и ее к более решительным действиям.
Юлианна Караулова давно должна была бы сыграть свою свадьбу, но она медлит, по ее словам, из-за рабочей загруженности. Ее жених сделал предложение еще в декабре 2016 года. Певица очень хочет устроить пышные празднества, которые требуют много времени на подготовку.
Фанаты звезды поругали ее за невеселый образ, заметив, что можно было надеть что-то посветлее. Все-таки свадьба брата – это праздник, а не траурное мероприятие. Пользователи Сети возлагают надежды, что женитьба родственника подтолкнет и ее к более решительным действиям.
Автор: Северов Андрей