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exclusive / Экономика

ФАС выявила завышение цен на 17 жизненно необходимых лекарств
Федеральная антимонопольная служба выявила завышение цен на 17 лекарств, являющихся жизненно необходимыми. По информации от представителей ведомства, речь идет о препаратах «АстраЗенека», которые имеют слишком большую стоимость.

ФАС выявила завышение цен на 17 жизненно необходимых лекарств


Представители ФАС отметили, что стоимость лекарственных препаратов должна быть снижена до 20 февраля. В противном случае рынок для «АстраЗенеки» будет закрыт. Представители компании выразили обеспокоенность тем, что из-за проблем с ценниками люди могут остаться без лекарств против рака.

Надежда Шаравская, являющаяся заместителем начальника управления контроля социальной сферы ФАС, рассказала, что ведомство провело анализ рынка и выявило 17 явных нарушений. В частности, речь идет о гозерелине, которые применяется при раке груди и матки. Также в перечень препаратов с завышенным ценником попал и фулвестрант. Он чаще всего используется для лечения онкологических заболеваний груди. Также за последние несколько месяцев изменилась и стоимость некоторых обезболивающих.

Представители ФАС отметили, что уже с начала следующей недели будет производиться мониторинг изменения цен. В случае не выполнения поставленных требований, компании с завышенной стоимостью продукции могут покинуть рынок.

Автор: Махов Артем
Вчера, 14:21
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