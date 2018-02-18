В Подмосковье на трассе М-8 перевернулся грузовик с канистрами незамерзайки
В Подмосковье на трассе М-8 в районе деревни Костино перевернулся грузовик с канистрами незамерзайки в кузове. Также здесь произошло еще несколько ДТП с легковыми автомобилями.
Видео с места событий было опубликовано каналом Life. Судя по кадрам, грузовой автомобиль с незамерзайкой в кузове перевернулся на заснеженной трассе буквально в метре от кювета. Далее можно увидеть столкнувшиеся легковые автомобили с разбитыми бамперами и колонну из 6 машин ДПС.
По словам гражданского журналиста, снявшего видео с ДТП, никто из людей в замеченных авариях не пострадал. Также он увидел на этом участке трассы КамАЗ, который слетел в кювет и еще несколько ударившихся легковушек.
Накануне в ДТП с грузовым авто в Московской области погиб человек.
Видео с места событий было опубликовано каналом Life. Судя по кадрам, грузовой автомобиль с незамерзайкой в кузове перевернулся на заснеженной трассе буквально в метре от кювета. Далее можно увидеть столкнувшиеся легковые автомобили с разбитыми бамперами и колонну из 6 машин ДПС.
По словам гражданского журналиста, снявшего видео с ДТП, никто из людей в замеченных авариях не пострадал. Также он увидел на этом участке трассы КамАЗ, который слетел в кювет и еще несколько ударившихся легковушек.
Накануне в ДТП с грузовым авто в Московской области погиб человек.
Автор: Нина Лукашева