Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Авто / Авторские материалы

Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на шпионском видео
Lamborghini Aventador SVJ 2020 модельного года засветился на новом шпионском видео. Журналистам удалось заметить новинку во время прохождению авто тестовых заездов, сообщает портал Motor Authority.

Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на шпионском видео

Благодаря снимкам фотошпионов известно, что новый Aventador получит в названии аббревиатуру SVJ, что расшифровывается как Super Veloce Jota. Заднее крыло авто выглядит так же, как и на Huracán Performante. Это предполагает, что Aventador SVJ оснащен активной аэродинамической системой ALA, которая регулирует воздушный поток вокруг и через авто для контроля уровней сопротивления и прижимной силы. Система на Huracán Performante фактически передает воздух через опорные стойки заднего крыла.

Другие изменения Aventador SVJ включают пару выхлопных выходов, установленных вблизи задних фонарей, а также огромный задний диффузор, подобный тому, что находится на Centenario в Aventador. Кроме того, у модели есть новый набор боковых юбок, а также несколько спойлеров на передней панели.

Точных данных о “начинке” авто нет, хотя эксперты убеждены, что оно окажется мощнее предшественника. Презентация Lamborghini Aventador SVJ пройдет не раньше конца этого — начала следующего года.


Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:54
Читайте также
Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми
Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев
В Уфе скончалась 22-летняя рапиристка Татьяна
ФССП: Задолженность россиян приблизилась к 5 трлн
Петр Порошенко назвал условия, при которых пойдет
Бомбивший Сирию эсминец США зашел в Черное море
Хоккеистам перед матчем "Россия-США" запретили
Политолог оценил озвученные главой МИД Германии
Звезда соцсетей из Воронежа опубликовала
ФНС: С 1 июля малая торговля и общепит перейдут
Китай начал поставлять фрукты и овощи в Россию и
Источник: Встреча в "нормандском формате" в
Добавление комментария
Последние новости
18.02, 13:15 В Подмосковье на трассе М-8 перевернулся грузовик с
18.02, 13:09 Кроссовер Infiniti QX50 2018 прошел свой первый
18.02, 13:06 Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто
18.02, 13:00 "Прожарка": Ольга Бузова приняла участие в новом
18.02, 12:52 Эксперты назвали самые странные советские автобусы
18.02, 12:40 Американские ученые советуют не пить фруктовый сок
18.02, 12:29 В Краснодаре 8-летняя девочка скончалась от столкновения
18.02, 12:20 Во Владивостоке водитель Suzuki Escudo врезался в Toyota
18.02, 12:10 В Красноярске устроивший ДТП водитель сбежал с места
18.02, 12:00 В Сети обнародовано концептуальное видео смартфона LG V40
18.02, 11:54 Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на шпионском
18.02, 11:48 Специалисти из Австралии определили ген неверности у
18.02, 11:40 Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми низкими
18.02, 11:37 В Екатеринбурге объявлен в розыск ушедший на работу
18.02, 11:30 Samsung Galaxy Note 8 в России стал дешевле на 25 тысяч
18.02, 11:20 Соцсети: В Кузбассе в результате уличной драки погиб
18.02, 11:10 Moto G6 получит камеру с уникальным дизайном и сканер
18.02, 10:56 В Кемеровской области мертвым найден пропавший 26-летний
18.02, 10:45 Житель Назарово предстанет перед судом за избиение
18.02, 10:34 Компания Toyota готовит рестайлинг самого бюджетного