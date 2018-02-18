Lamborghini Aventador SVJ 2020 засветился на шпионском видео
Lamborghini Aventador SVJ 2020 модельного года засветился на новом шпионском видео. Журналистам удалось заметить новинку во время прохождению авто тестовых заездов, сообщает портал Motor Authority.
Благодаря снимкам фотошпионов известно, что новый Aventador получит в названии аббревиатуру SVJ, что расшифровывается как Super Veloce Jota. Заднее крыло авто выглядит так же, как и на Huracán Performante. Это предполагает, что Aventador SVJ оснащен активной аэродинамической системой ALA, которая регулирует воздушный поток вокруг и через авто для контроля уровней сопротивления и прижимной силы. Система на Huracán Performante фактически передает воздух через опорные стойки заднего крыла.
Другие изменения Aventador SVJ включают пару выхлопных выходов, установленных вблизи задних фонарей, а также огромный задний диффузор, подобный тому, что находится на Centenario в Aventador. Кроме того, у модели есть новый набор боковых юбок, а также несколько спойлеров на передней панели.
Точных данных о “начинке” авто нет, хотя эксперты убеждены, что оно окажется мощнее предшественника. Презентация Lamborghini Aventador SVJ пройдет не раньше конца этого — начала следующего года.
Благодаря снимкам фотошпионов известно, что новый Aventador получит в названии аббревиатуру SVJ, что расшифровывается как Super Veloce Jota. Заднее крыло авто выглядит так же, как и на Huracán Performante. Это предполагает, что Aventador SVJ оснащен активной аэродинамической системой ALA, которая регулирует воздушный поток вокруг и через авто для контроля уровней сопротивления и прижимной силы. Система на Huracán Performante фактически передает воздух через опорные стойки заднего крыла.
Другие изменения Aventador SVJ включают пару выхлопных выходов, установленных вблизи задних фонарей, а также огромный задний диффузор, подобный тому, что находится на Centenario в Aventador. Кроме того, у модели есть новый набор боковых юбок, а также несколько спойлеров на передней панели.
Точных данных о “начинке” авто нет, хотя эксперты убеждены, что оно окажется мощнее предшественника. Презентация Lamborghini Aventador SVJ пройдет не раньше конца этого — начала следующего года.
Автор: Марина Вебер