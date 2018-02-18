Составлен ТОП-5 самых бесполезных советов для водителей
Эксперты озвучили ТОП-5 самых бесполезных советов для водителей. Возглавил список миф об аэродинамическом обвесе, который якобы может улучшить динамические качества малины. По мнению специалистов, этот элемент не только отрицательно влияет на разгон, а и увеличивает расход топлива.
На второй строчке списка оказался призыв распылять на номера лак для волос и устанавливать в салоне лазерный диск. Якобы этот метод делает номерные знаки невидимыми. Это неправда. Третье место у неэффективного экологического топлива, которое часто предлагается на различных АЗС.
Четвертое место рейтинга отошло совету отключать кондиционер во время работы двигателя. Из-за этого якобы нарушается аэродинамика и увеличивается потребность мотора в топливе. Пятое место отошло рекомендации доверять ремонт современных авто только специалистам. Например, с заменой тосола и масла, а также со сменой покрышек водители могут справиться самостоятельно.
Между тем ранее были названы машины, которыми не стоит пользоваться зимой.
На второй строчке списка оказался призыв распылять на номера лак для волос и устанавливать в салоне лазерный диск. Якобы этот метод делает номерные знаки невидимыми. Это неправда. Третье место у неэффективного экологического топлива, которое часто предлагается на различных АЗС.
Четвертое место рейтинга отошло совету отключать кондиционер во время работы двигателя. Из-за этого якобы нарушается аэродинамика и увеличивается потребность мотора в топливе. Пятое место отошло рекомендации доверять ремонт современных авто только специалистам. Например, с заменой тосола и масла, а также со сменой покрышек водители могут справиться самостоятельно.
Между тем ранее были названы машины, которыми не стоит пользоваться зимой.
Автор: Нина Лукашева