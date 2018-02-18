На Марсе обнаружен кратер с напоминающими земные склонами
На поверхности Марса удалось обнаружить кратер, чьи склоны имеют сходство с земными. Речь идет о склоне Perseverance Valley, изучением которого занимался запущенный NASA марсоход Opportunity.
При изучении переданных аппаратом снимков ученые были удивлены, разглядывая склоны Марса. В частности, там наблюдались потоки горных пород и гравия, простираясь по внутренней стороне так, как и в случае с некоторыми горами на поверхности Земли. Такого рода узоры, как на Красной планете, очень походили на каменные полосы, возникающие, когда происходит процесс вымораживания на крутом склоне. Это натолкнуло исследователей на мысль, кратер Perseverance Valley образован сотни тысяч лет назад, что происходило под воздействием воды, льда и ветра.
Сейчас научные работники пытаются понять, при сочетании каких факторов на Марсе мог появиться такой кратер. Одна из версий подразумевает, что наклон экватора планеты относительно собственной орбиты в заметной степени изменился за сотни тысяч лет.
При изучении переданных аппаратом снимков ученые были удивлены, разглядывая склоны Марса. В частности, там наблюдались потоки горных пород и гравия, простираясь по внутренней стороне так, как и в случае с некоторыми горами на поверхности Земли. Такого рода узоры, как на Красной планете, очень походили на каменные полосы, возникающие, когда происходит процесс вымораживания на крутом склоне. Это натолкнуло исследователей на мысль, кратер Perseverance Valley образован сотни тысяч лет назад, что происходило под воздействием воды, льда и ветра.
Сейчас научные работники пытаются понять, при сочетании каких факторов на Марсе мог появиться такой кратер. Одна из версий подразумевает, что наклон экватора планеты относительно собственной орбиты в заметной степени изменился за сотни тысяч лет.
Автор: Марина Вебер