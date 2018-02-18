В Калуге поезд столкнулся с бензовозом на переезде
В Калуге на переезде поблизости станции Перспективной поезд столкнулся с бензовозом. Предварительно установлено, что пострадал один человек.
Авария с поездом и бензовозом произошла в первой половине 18 февраля. Сообщение о транспортном происшествии поступило на телефон МЧС в 10 часов 55 минут. Вследствие столкновения состава и спецтехники один человек получил травмы. Медики оказывают пострадавшему помощь. На место выдвинулись сотрудники экстренных служб. Остальная информация уточняется.
Ранее в Калуге нетрезвый водитель протаранил остановку.
Авария с поездом и бензовозом произошла в первой половине 18 февраля. Сообщение о транспортном происшествии поступило на телефон МЧС в 10 часов 55 минут. Вследствие столкновения состава и спецтехники один человек получил травмы. Медики оказывают пострадавшему помощь. На место выдвинулись сотрудники экстренных служб. Остальная информация уточняется.
Ранее в Калуге нетрезвый водитель протаранил остановку.
Автор: Нина Лукашева