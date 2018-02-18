Вооруженный пистолетом неизвестный едва не похитил девушку в центре Москвы
В столице Российской Федерации случилась погоня за автобусом с применением оружия, причиной которой стала девушка. Как выяснилось по данным свидетелей, неподалеку от ночного заведения по улице Солянка незнакомый молодой человек намеревался силком усадить девушку в автомобиль марки Chevrolet Tahoe.
На призыв о помощи из заведения подоспели друзья девушки, которые и спасли ее от обидчика. Вместе они сели в автобус и поехали домой, когда вооруженный пистолетом их догнал на внедорожнике злоумышленник.
На место конфликта вызвали наряд полиции. Все участники произошедшего находятся в следственном отделении с дальнейшим выяснением всех деталей случившегося.
На призыв о помощи из заведения подоспели друзья девушки, которые и спасли ее от обидчика. Вместе они сели в автобус и поехали домой, когда вооруженный пистолетом их догнал на внедорожнике злоумышленник.
На место конфликта вызвали наряд полиции. Все участники произошедшего находятся в следственном отделении с дальнейшим выяснением всех деталей случившегося.
Автор: Богданова Ярослава