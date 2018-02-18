В Воронеже произошло ДТП с массовым участием автомобилей
В Воронеже произошло ДТП с массовым участием автомобилей, пострадали 3 легковых автомобиля и грузовой микроавтобус. Погибших или тяжело раненых нет.
Вчера в половине десятого вечера на проспекте имени Ленина совершил столкновение с другими автомобилями водитель ВАЗ-а. Он не справился с управлением и догнал сзади, стоявшие на светофоре, Ford Focus и Volkswagen Golf, первый автомобиль по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом той же марки.
По имеющейся информации, легкие повреждения получили 25-летний водитель отечественного автомобиля и 38-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Обоим медики оказали нужную помощь, затем они ушли домой. Правоохранители проводят все необходимые следственные процедуры.
Вчера в половине десятого вечера на проспекте имени Ленина совершил столкновение с другими автомобилями водитель ВАЗ-а. Он не справился с управлением и догнал сзади, стоявшие на светофоре, Ford Focus и Volkswagen Golf, первый автомобиль по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом той же марки.
По имеющейся информации, легкие повреждения получили 25-летний водитель отечественного автомобиля и 38-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Обоим медики оказали нужную помощь, затем они ушли домой. Правоохранители проводят все необходимые следственные процедуры.
Автор: Северов Андрей