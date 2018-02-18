В честь 65-летия Аркадия Укупника его шестилетняя дочь готова спеть
В честь 65-летия Аркадия Укупника его шестилетняя дочь София готова спеть. В преддверии праздника и своего “большого дебюта” девочка дала интервью журналистам издания “СтарХит”.
Свое 65-летие популярный деятель культуры отмечает сегодня, 18 февраля. Юная София рассказала, что очень гордится своим известным отцом. Концерты Аркадия Укупника старается досматривать до конца даже когда их крутят по телевизору, всегда ему аплодирует и сопровождает криками “Ура!”. Точно девочка не знает, сколько лет исполняется отцу, но уверена, что немногим за 30, поскольку родитель ей кажется молодым и красивым. София уточняет, что очень любит обниматься с отцом, а еще мечтает стать парикмахером и уже делает прически своим родителям и няне.
Шестилетняя Соня является дочерью Аркадия от третьего брака, а родилась она в 2011 году. У артиста, кроме того, имеются еще двое детей, рожденные в разных союзах. Так, сын Григорий появился в 1980 во время первого брака, а в 1987 от другой жены родилась дочь Юнна.
Свое 65-летие популярный деятель культуры отмечает сегодня, 18 февраля. Юная София рассказала, что очень гордится своим известным отцом. Концерты Аркадия Укупника старается досматривать до конца даже когда их крутят по телевизору, всегда ему аплодирует и сопровождает криками “Ура!”. Точно девочка не знает, сколько лет исполняется отцу, но уверена, что немногим за 30, поскольку родитель ей кажется молодым и красивым. София уточняет, что очень любит обниматься с отцом, а еще мечтает стать парикмахером и уже делает прически своим родителям и няне.
Шестилетняя Соня является дочерью Аркадия от третьего брака, а родилась она в 2011 году. У артиста, кроме того, имеются еще двое детей, рожденные в разных союзах. Так, сын Григорий появился в 1980 во время первого брака, а в 1987 от другой жены родилась дочь Юнна.
Автор: Марина Вебер