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"Сегодня вечером": Известный композитор Игорь Матвиенко женился по расчету
Целительница Джуна вышла замуж за композитора Игоря Матвиенко, чтобы избежать брака с Игорем Николаевым. Своими воспоминаниями известный музыкант и продюсер поделился в студии программы «Сегодня вечером».

"Сегодня вечером": Известный композитор Игорь Матвиенко женился по расчету


Этот брак, заключенный в 1989 году, оказался последним и самым коротким в жизни экстрасенса. Он продлился лишь сутки. На тот момент Джуне было 37, а ее супругу Игорю Матвиенко - 26 лет. Сама целительница не раз признавалась, что отправилась в ЗАГС, чтобы выиграть в споре с братом. Однако Матвиенко об этом событии раньше никогда не вспоминал.

По словам композитора, он не планировал жениться на Джуне. Тогда он был частым гостем целительницы в ее квартире на Старом Арбате, где собирались представители бомонда. Здесь и состоялся эпохальный разговор. Джуна призналась Матвиенко, что ей предложил руку и сердце Игорь Николаев, а она не хочет связывать свою жизнь с этим певцом, поскольку ей больше нравится композитор. Матвиенко мысленно просчитал выгоду от такого союза и согласился. После этого будущие супруги заключили официальный брак.

Сегодня Игорь Матвиенко признается, что им тогда двигало желание обойти Николаева, ставшего знаменитым после песни «Айсберг». Это было прагматично с его стороны, но он был тогда настоящий «балбес» и ничего не понимал.

Джуна после этого замуж больше так и не вышла. Она скончалась в 2015 году в возрасте 65 лет. Матвиенко сходил в ЗАГС еще несколько раз, у него пятеро детей и все от разных жен.

Между тем тайна смерти знаменитой Джуны так и остается не разгаданной.

Автор: Нина Лукашева
Вчера, 16:33
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