Украинские пограничники сообщают о скоплении около 100 фур на границе с РФ
Украинские пограничники уведомляют, что на границе с РФ наблюдается скопление порядка 100 фур. Такая ситуация фиксируется в пропускном пункте Гоптовка, размещенном на территории Харьковской области.
Фуры “застыли” со стороны Украины и не могут попасть на просторы России. Вину за такую ситуацию пограничники возлагают на своих российских “коллег”, работающих в пропускном пункте Нехотеевка. Уже в течение нескольких дней представители погранслужбы РФ отказываются пропускать на территорию страны грузовой транспорт. В сумме не менее чем 100 фурам пришлось вернуться в Украину, чтобы выбрать для себя другой путь следования.
Пограничники после возникновения вышеуказанной проблемы направили “коллегам” из РФ официальный запрос с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, но их обращение осталось без ответа. Те же, кому удалось в этом месте пересечь границу, называют причиной задержки поломку с российской стороны рентгеновского оборудования, используемого в процессе досмотра грузовиков.
Фуры “застыли” со стороны Украины и не могут попасть на просторы России. Вину за такую ситуацию пограничники возлагают на своих российских “коллег”, работающих в пропускном пункте Нехотеевка. Уже в течение нескольких дней представители погранслужбы РФ отказываются пропускать на территорию страны грузовой транспорт. В сумме не менее чем 100 фурам пришлось вернуться в Украину, чтобы выбрать для себя другой путь следования.
Пограничники после возникновения вышеуказанной проблемы направили “коллегам” из РФ официальный запрос с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, но их обращение осталось без ответа. Те же, кому удалось в этом месте пересечь границу, называют причиной задержки поломку с российской стороны рентгеновского оборудования, используемого в процессе досмотра грузовиков.
Автор: Марина Вебер