Телеведущая Регина Тодоренко из-за болезни оказалась в больнице
Известная российская теледива Регина Тодоренко на своей страничке в Instagram выложила фото, на котором она изображена в больничной палате инфекционного отделения. Своим подписчикам ведущая поведала о том, что ее организм дал сбой, в результате чего она потеряла голос, но уже идет на поправку.
Фалловеры порекомендовали Тодоренко свои методы лечения с болезнью и пожелали скорей выздоравливать. Учитывая, что ведущая себя плохо чувствовала выглядела она весьма жизнерадостной и приободренной. Тодоренко отметила свое положение, как хорошее по причине долгожданного просмотра транслированного боксерского спарринга.
Телеведущая также продемонстрировала свой завтрак в больнице - это каша и ржаной хлеб с маслом, которые ей понравились. Регина Тодоренко нашла положительную сторону в своем недуге, так как наконец есть возможность, как следует отдохнуть и посмотреть телевизор.
Примечательно, что ведущая ушла из телепередачи «Орел и решка» в минувшем году для обучения азам кинематографа в Соединенных Штатах.
Фалловеры порекомендовали Тодоренко свои методы лечения с болезнью и пожелали скорей выздоравливать. Учитывая, что ведущая себя плохо чувствовала выглядела она весьма жизнерадостной и приободренной. Тодоренко отметила свое положение, как хорошее по причине долгожданного просмотра транслированного боксерского спарринга.
Телеведущая также продемонстрировала свой завтрак в больнице - это каша и ржаной хлеб с маслом, которые ей понравились. Регина Тодоренко нашла положительную сторону в своем недуге, так как наконец есть возможность, как следует отдохнуть и посмотреть телевизор.
Примечательно, что ведущая ушла из телепередачи «Орел и решка» в минувшем году для обучения азам кинематографа в Соединенных Штатах.
Автор: Богданова Ярослава