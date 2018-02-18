Решительная певица Валерия показала фото домашней тренировки
Популярная певица Валерия опубликовала в своем Instagram фото, сделанное на последнем этапе домашней тренировки. Подписчики, которых, к слову, в профиле звезды уже 1,8 миллионов, обратили внимание на решительный взгляд знаменитости.
Свой серьезный настрой подтвердила и сама Валерия. Под снимком она сообщила, что «ну очень решительно настроена». Каждую домашнюю тренировку она завершает комплексом упражнений на растяжку, поскольку «гибкость - наша молодость». Фолловеры обратили внимание на то, как хорошо выглядит звезда российской эстрады и отметили, что певицу сделать обычной женщиной не в состоянии даже домашняя одежда. Валерия на снимке запечатлена в обычных спортивных брюках красного цвета и голубой майке.
По словам подписчиков, поддерживать фигуру в таком идеальном состоянии - неимоверный труд. Для этого требуется немало силы воли. Валерию назвали «отличным мотиватором» и «большой умничкой». Так заниматься собой и выглядеть может только сильная духом женщина. Многие обратились к певице с просьбой завести отдельный блог, в котором бы она рассказывала о своих тренировках и о том, как нужно за собой ухаживать. По мнению фанатов, это было бы очень интересно.
Снимок собрал за несколько часов почти 25 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комплиментов и комментариев.
Ранее в Сети обсудили экстравагантный наряд Валерии.
Свой серьезный настрой подтвердила и сама Валерия. Под снимком она сообщила, что «ну очень решительно настроена». Каждую домашнюю тренировку она завершает комплексом упражнений на растяжку, поскольку «гибкость - наша молодость». Фолловеры обратили внимание на то, как хорошо выглядит звезда российской эстрады и отметили, что певицу сделать обычной женщиной не в состоянии даже домашняя одежда. Валерия на снимке запечатлена в обычных спортивных брюках красного цвета и голубой майке.
По словам подписчиков, поддерживать фигуру в таком идеальном состоянии - неимоверный труд. Для этого требуется немало силы воли. Валерию назвали «отличным мотиватором» и «большой умничкой». Так заниматься собой и выглядеть может только сильная духом женщина. Многие обратились к певице с просьбой завести отдельный блог, в котором бы она рассказывала о своих тренировках и о том, как нужно за собой ухаживать. По мнению фанатов, это было бы очень интересно.
Снимок собрал за несколько часов почти 25 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комплиментов и комментариев.
Ранее в Сети обсудили экстравагантный наряд Валерии.
Автор: Нина Лукашева