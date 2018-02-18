Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО

Umbrella planeПервый странный инцидент произошел в 1911 году. Тогда конструктор Чэнс Воут предпринял попытку создать летательный аппарат с несколькими дисками, которые должны были обеспечивать его поднятие в воздух и движение. Визуально он напоминал простой зонтик, способный отрываться от земли за счет быстрого вращения верхней и нижней частей. В качестве основных материалов конструктор применил прочные породы дерева и ткань. Во время испытаний летательный аппарат унесло в сторону, ввиду чего он оказался над населенным пунктом. Тогда в местной прессе начали появляться упоминания о странном объекте, напоминающем вращающийся шар.Самолет ФоккеВо времена Третьего Рейха было создано большое количество странных и уникальных вещей. Одним из главных изобретений германских специалистов стал самолет в форме блюдца. Бытует мнение, что именно после его испытаний появился термин «летающая тарелка». Он был создан конструктором Генрихом Фокке. Focke-Wulf должен был иметь турбированный мотор, рассчитанный на поднятие в воздух более 200 килограммов. Это означало, что в летательном аппарате мог поместиться только один человек. Во время испытаний самолет заметили жители Германии, ввиду чего сразу же появились слухи об инопланетных технологиях, имеющихся у Третьего Рейха.Arthur Sack АS-6Данный аппарат также был изобретен в Германии. В 1939 году конструктор Артур Зак предложил свою версию самолета, который должен был получить форму двух дисков с грузовым отсеком между ними. Разработка летательного аппарата заняла почти 5 лет. Только в 1944 году его начали тестировать, что вызвало резонанс в прессе. Самолет получил название АS-6. В ходе пробного запуска он поднялся, но почти сразу рухнул на землю. Сам Зак продолжил разработку, но так и не смог сделать самолет, пригодный для полетов. Несмотря на это, испытания первого образца приняли за крушение НЛО.V-173 и XFU5-1В США в середине минувшего века также пытались создать собственные уникальные самолеты. Инженеры Чэнс Воут и Чарльз Циммерман создали два почти круглых борта, которые могли подниматься в воздух и даже перевозить небольшие грузы. Разработка новаторского аппарата велась при поддержке ВМС США и NASA. Тогда специалисты презентовали прототип, но он не оправдал ожиданий, ввиду чего проект был отложен. Фотографии с места проведения испытаний оказались в прессе, что вызвало резонанс у жителей США. Многие предполагали, что NASA удалось выйти на контакт с инопланетянами, предоставившими Америке новые технологии. Космическое агентство долгое время старалось не вмешиваться в заявления СМИ, но в итоге все же опровергло их, рассказав о секретном летательном аппарате.Легенды Третьего рейхаВ Третьем Рейхе всего было разработано более двадцати экспериментальных аппаратов. При этом большинство описанных самолетов попросту не выдерживает критики профессионалов. Диск Беллонце стал самым успешным из них. О его изобретателе ничего неизвестно, так как в то время разработки такого типа велись в рамках строгой секретности. Известно, что местные жители неоднократно видели самолет в форме диска в небе, принимая его за НЛО.Avrocar и Project 1794Данные приборы были изобретены в 1953 году компанией Avro Aircraft Ltd. Тогда специалисты представили опытный образец, но во время испытаний он поднялся на примерно 2 метра, после чего упал. На площадку испытаний пробрались репортеры, которые назвали аппарат «инопланетным кораблем в плену у Америки». Неоднозначное имя самолета было воспринято с резонансом, ввиду чего появились и первые «утки» по поводу знаменитой «Зоны 51», в которой, якобы, проводят исследования упавших на Землю летательных аппаратов инопланетян. Самолет Project 1794 разрабатывался также в 50-е годы прошлого века для нужд ВВС США. Даже сейчас подробности проекта остаются засекреченными.Sikorsky CypherДанное беспилотное транспортное средство стало одним из первых дронов. В 1993 году его представила компания Sikorsky Aircraft. Во время испытаний беспилотника его сфотографировали многие жители Штатов, что стало почвой для всевозможных теорий уфологов. Примечательно, что некоторые модели дронов от компании и сейчас используются армией США.