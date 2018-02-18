Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Наука / Важно / Авторские материалы

Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО
Неопознанные летающие объекты в последнее время стали все чаще появляться по всему миру. Уфологи продолжают выдвигать различные теории касательно постоянной слежки инопланетных цивилизаций за землянами. Исследователи также публикуют подобные сведения, пытаясь найти научное объяснение странным феноменам. В истории имеется масса инцидентов, в ходе которых за НЛО были приняты экспериментальные летательные аппараты или другие объекты. Журналисты издания «Актуальные новости» составили перечень случаев, когда самолеты или другие путали с инопланетными кораблями.

Umbrella plane

Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО


Первый странный инцидент произошел в 1911 году. Тогда конструктор Чэнс Воут предпринял попытку создать летательный аппарат с несколькими дисками, которые должны были обеспечивать его поднятие в воздух и движение. Визуально он напоминал простой зонтик, способный отрываться от земли за счет быстрого вращения верхней и нижней частей. В качестве основных материалов конструктор применил прочные породы дерева и ткань. Во время испытаний летательный аппарат унесло в сторону, ввиду чего он оказался над населенным пунктом. Тогда в местной прессе начали появляться упоминания о странном объекте, напоминающем вращающийся шар.

Самолет Фокке

Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО
Во времена Третьего Рейха было создано большое количество странных и уникальных вещей. Одним из главных изобретений германских специалистов стал самолет в форме блюдца. Бытует мнение, что именно после его испытаний появился термин «летающая тарелка». Он был создан конструктором Генрихом Фокке. Focke-Wulf должен был иметь турбированный мотор, рассчитанный на поднятие в воздух более 200 килограммов. Это означало, что в летательном аппарате мог поместиться только один человек. Во время испытаний самолет заметили жители Германии, ввиду чего сразу же появились слухи об инопланетных технологиях, имеющихся у Третьего Рейха.

Arthur Sack АS-6

Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО


Данный аппарат также был изобретен в Германии. В 1939 году конструктор Артур Зак предложил свою версию самолета, который должен был получить форму двух дисков с грузовым отсеком между ними. Разработка летательного аппарата заняла почти 5 лет. Только в 1944 году его начали тестировать, что вызвало резонанс в прессе. Самолет получил название АS-6. В ходе пробного запуска он поднялся, но почти сразу рухнул на землю. Сам Зак продолжил разработку, но так и не смог сделать самолет, пригодный для полетов. Несмотря на это, испытания первого образца приняли за крушение НЛО.

V-173 и XFU5-1

Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО


В США в середине минувшего века также пытались создать собственные уникальные самолеты. Инженеры Чэнс Воут и Чарльз Циммерман создали два почти круглых борта, которые могли подниматься в воздух и даже перевозить небольшие грузы. Разработка новаторского аппарата велась при поддержке ВМС США и NASA. Тогда специалисты презентовали прототип, но он не оправдал ожиданий, ввиду чего проект был отложен. Фотографии с места проведения испытаний оказались в прессе, что вызвало резонанс у жителей США. Многие предполагали, что NASA удалось выйти на контакт с инопланетянами, предоставившими Америке новые технологии. Космическое агентство долгое время старалось не вмешиваться в заявления СМИ, но в итоге все же опровергло их, рассказав о секретном летательном аппарате.

Легенды Третьего рейха

Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО


В Третьем Рейхе всего было разработано более двадцати экспериментальных аппаратов. При этом большинство описанных самолетов попросту не выдерживает критики профессионалов. Диск Беллонце стал самым успешным из них. О его изобретателе ничего неизвестно, так как в то время разработки такого типа велись в рамках строгой секретности. Известно, что местные жители неоднократно видели самолет в форме диска в небе, принимая его за НЛО.

Avrocar и Project 1794

Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО


Данные приборы были изобретены в 1953 году компанией Avro Aircraft Ltd. Тогда специалисты представили опытный образец, но во время испытаний он поднялся на примерно 2 метра, после чего упал. На площадку испытаний пробрались репортеры, которые назвали аппарат «инопланетным кораблем в плену у Америки». Неоднозначное имя самолета было воспринято с резонансом, ввиду чего появились и первые «утки» по поводу знаменитой «Зоны 51», в которой, якобы, проводят исследования упавших на Землю летательных аппаратов инопланетян. Самолет Project 1794 разрабатывался также в 50-е годы прошлого века для нужд ВВС США. Даже сейчас подробности проекта остаются засекреченными.

Sikorsky Cypher

Названы 7 необычных летательных аппаратов, которые часто путали с НЛО


Данное беспилотное транспортное средство стало одним из первых дронов. В 1993 году его представила компания Sikorsky Aircraft. Во время испытаний беспилотника его сфотографировали многие жители Штатов, что стало почвой для всевозможных теорий уфологов. Примечательно, что некоторые модели дронов от компании и сейчас используются армией США.

Автор: Махов Артем
Вчера, 13:06
Читайте также
Путешественники из Чехии объехали полмира на
Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к
В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
В воскресенье в Казани зафиксировали
До конца 2018 года в Москве сдадут 21 станцию
Украина обошла Россию на ОИ-2018 в медальном
“Саратовские авиалинии” опровергли слухи о
ФАС выявила завышение цен на 17 жизненно
Эксперты предложили способ увеличения в России
Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко об
Украинские пограничники сообщают о скоплении
Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми
Добавление комментария
Последние новости
19.02, 01:29 Астероидные “капсулы времени” помогут объяснить
19.02, 01:00 Путешественники из Чехии объехали полмира на «Жигулях»
19.02, 00:30 Сегодня Витас отмечает 39-й день рождения
19.02, 00:10 Ученые: Увеличение концентрации оксидов азота в
18.02, 23:52 Певцу и композитору Юрию Антонову исполняется 73 года
18.02, 23:40 Новая Windows 10 ARM оказалась отвратительной из-за
18.02, 23:20 Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к мужу
18.02, 23:00 Подписчики Ольги Бузовой удивились исчезновению ее и без
18.02, 22:40 Писатель Эдуард Успенский рассказал о тяжелой борьбе с
18.02, 22:20 Huawei Mate SE должен стать альтернативой iPhone SE
18.02, 22:00 Решительная певица Валерия показала фото домашней
18.02, 21:51 В Чебоксарах произошло крупное ДТП, погибли три человека
18.02, 21:40 Первый трейлер проекта Mavericks: Proving Grounds
18.02, 21:35 В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
18.02, 21:25 В воскресенье в Казани зафиксировали 5,4-километровую
18.02, 21:25 К старту продаж на рынке России готовится безрамочный
18.02, 21:20 У Тимура Батрутдинова появилась альтернатива Ольге
18.02, 21:20 В Ростове разыскивают пропавшего после выгула собаки
18.02, 21:17 На тротуаре в Екатеринбурге иномарка насмерть сбила
18.02, 21:00 В честь 65-летия Аркадия Укупника его шестилетняя дочь