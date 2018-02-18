На севере Петербурга иномарка перевернулась на крышу
В первой половине воскресенья, 18 февраля, на севере Петербурга иномарка перевернулась на крышу. Информация о ДТП появилась в региональной прессе.
По словам очевидцев дорожного происшествия, водитель иномарки превысил скоростной режим на подъезде к крутому повороту, потерял управление и вылетел на обочину, перевернувшись на кузов. Всему виной снежная дорога. Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Остальная информация выясняется.
Ранее на улице Комсомола в Петербурге случилось сразу два ДТП.
По словам очевидцев дорожного происшествия, водитель иномарки превысил скоростной режим на подъезде к крутому повороту, потерял управление и вылетел на обочину, перевернувшись на кузов. Всему виной снежная дорога. Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Остальная информация выясняется.
Ранее на улице Комсомола в Петербурге случилось сразу два ДТП.
Автор: Нина Лукашева