Первый трейлер проекта Mavericks: Proving Grounds опубликован в Сети
Первый трейлер проекта Mavericks: Proving Grounds от студии Automaton опубликован в Сети. Эксперты отмечают, что геймплей создан в стиле PlayerUnknown’s Battlegrounds, а играть в него смогут сразу 400 человек.
Количество игроков стало главной особенностью игры. В оригинальной PUBG сражаться между собой могли лишь 100 геймеров. Презентация игры состоится уже в 2018 году.
Вначале создатели обещают представить раннюю версию шутера, а полноценный вариант появится в 2019 году.
Между тем очередная игра от Remedy выйдет в свет в будущем году.
Количество игроков стало главной особенностью игры. В оригинальной PUBG сражаться между собой могли лишь 100 геймеров. Презентация игры состоится уже в 2018 году.
Вначале создатели обещают представить раннюю версию шутера, а полноценный вариант появится в 2019 году.
Между тем очередная игра от Remedy выйдет в свет в будущем году.
Автор: Нина Лукашева