Huawei Mate SE должен стать альтернативой iPhone SE
Китайский производитель смартфонов Huawei в скором времени представит альтернативу iPhone SE. Huawei Mate SE по мощности начинки должен превзойти продукцию «яблочной корпорации».
Скорее всего, Apple не будет разрабатывать новых версий iPhone SE. Зная, что у модели большое количество фанатов, компания Huawei должна представить свой гаджет, который займет пустующую нишу. Huawei Mate SE будет иметь все современные функции, которых не хватает в модели от американской компании. Ознакомиться с внешним видом новинки стало возможно после сегодняшнего появления ее фотографий в Сети. Официальная презентация произойдет на выставке достижений мобильной индустрии в Барселоне.
Смартфон получит металлический корпус, экран без рамок, основная камера будет выполнена в двойном варианте. Примерный размер экрана 4,6 дюйма, также на фото виден датчик отпечатков пальцев. Новая модель от Huawei явно превзойдет по начинке своего уходящего конкурента и будет иметь неплохие шансы занять его место на рынке.
Скорее всего, Apple не будет разрабатывать новых версий iPhone SE. Зная, что у модели большое количество фанатов, компания Huawei должна представить свой гаджет, который займет пустующую нишу. Huawei Mate SE будет иметь все современные функции, которых не хватает в модели от американской компании. Ознакомиться с внешним видом новинки стало возможно после сегодняшнего появления ее фотографий в Сети. Официальная презентация произойдет на выставке достижений мобильной индустрии в Барселоне.
Смартфон получит металлический корпус, экран без рамок, основная камера будет выполнена в двойном варианте. Примерный размер экрана 4,6 дюйма, также на фото виден датчик отпечатков пальцев. Новая модель от Huawei явно превзойдет по начинке своего уходящего конкурента и будет иметь неплохие шансы занять его место на рынке.
Автор: Северов Андрей