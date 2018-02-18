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Huawei Mate SE должен стать альтернативой iPhone SE
Китайский производитель смартфонов Huawei в скором времени представит альтернативу iPhone SE. Huawei Mate SE по мощности начинки должен превзойти продукцию «яблочной корпорации».

Huawei Mate SE должен стать альтернативой iPhone SE


Скорее всего, Apple не будет разрабатывать новых версий iPhone SE. Зная, что у модели большое количество фанатов, компания Huawei должна представить свой гаджет, который займет пустующую нишу. Huawei Mate SE будет иметь все современные функции, которых не хватает в модели от американской компании. Ознакомиться с внешним видом новинки стало возможно после сегодняшнего появления ее фотографий в Сети. Официальная презентация произойдет на выставке достижений мобильной индустрии в Барселоне.

Смартфон получит металлический корпус, экран без рамок, основная камера будет выполнена в двойном варианте. Примерный размер экрана 4,6 дюйма, также на фото виден датчик отпечатков пальцев. Новая модель от Huawei явно превзойдет по начинке своего уходящего конкурента и будет иметь неплохие шансы занять его место на рынке.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 22:20
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