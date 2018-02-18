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Ученые пытаются расшифровать загадочные сигналы из космоса
Научные работники пытаются расшифровать загадочные сигналы, поступающие из космоса. В природе происхождения “быстрых всплесков” астрофизики стараются разобраться уже более десятилетия.

Ученые пытаются расшифровать загадочные сигналы из космоса

Неизвестного происхождения сигналы поступают на Землю уже давно, уверяют ученые, но все еще непонятно, каким образом это происходит и чем спровоцировано. Согласно наблюдениям исследователей, радиосигналы зарождаются за пределами нашей галактики, не имея при этом постоянных временных промежутков. По мнению специалистов РАН, образование импульсов наблюдается в карликовой галактике, размещенной на значительном расстоянии от Земли. В течение последних трех лет удалось уловить оттуда десятки и сотни неизвестных радиосигналов.

Существует множество версий происхождения таких сигналов. Некоторые исследователи убеждены, что это отголоски взрыва сверхновых, другие — что это колебания, посылаемые из черной дыры. Имеются и те, кто верит, что виной всему инопланетяне, пытающиеся таким образом наладить контакт с Землей.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 15:48
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