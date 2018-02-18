Ученые пытаются расшифровать загадочные сигналы из космоса
Научные работники пытаются расшифровать загадочные сигналы, поступающие из космоса. В природе происхождения “быстрых всплесков” астрофизики стараются разобраться уже более десятилетия.
Неизвестного происхождения сигналы поступают на Землю уже давно, уверяют ученые, но все еще непонятно, каким образом это происходит и чем спровоцировано. Согласно наблюдениям исследователей, радиосигналы зарождаются за пределами нашей галактики, не имея при этом постоянных временных промежутков. По мнению специалистов РАН, образование импульсов наблюдается в карликовой галактике, размещенной на значительном расстоянии от Земли. В течение последних трех лет удалось уловить оттуда десятки и сотни неизвестных радиосигналов.
Существует множество версий происхождения таких сигналов. Некоторые исследователи убеждены, что это отголоски взрыва сверхновых, другие — что это колебания, посылаемые из черной дыры. Имеются и те, кто верит, что виной всему инопланетяне, пытающиеся таким образом наладить контакт с Землей.
Неизвестного происхождения сигналы поступают на Землю уже давно, уверяют ученые, но все еще непонятно, каким образом это происходит и чем спровоцировано. Согласно наблюдениям исследователей, радиосигналы зарождаются за пределами нашей галактики, не имея при этом постоянных временных промежутков. По мнению специалистов РАН, образование импульсов наблюдается в карликовой галактике, размещенной на значительном расстоянии от Земли. В течение последних трех лет удалось уловить оттуда десятки и сотни неизвестных радиосигналов.
Существует множество версий происхождения таких сигналов. Некоторые исследователи убеждены, что это отголоски взрыва сверхновых, другие — что это колебания, посылаемые из черной дыры. Имеются и те, кто верит, что виной всему инопланетяне, пытающиеся таким образом наладить контакт с Землей.
Автор: Марина Вебер