Подписчики Ольги Бузовой удивились исчезновению ее и без того маленькой груди
Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз подверглась насмешкам касательно маленького размера груди. Певице часто рекомендуют обратиться к услугам пластических хирургов или подкладывать поролон в бюстгальтер.
Недавно теледива выложила в соцсеть фото, на котором она изображена в бархатном платье красного цвета с широким вырезом сбоку и глубокой зоной декольте. Фолловеры и хэйтеры тут же прокомментировали снимок указав на то, что и без того маленькая грудь стала еще гораздо меньше. Как следствие, певице порекомендовали носить белье с эффектом пуш-ап, чтобы стали заметными формы.
Снимок Ольга Бузова сделала в Смоленске, так как пела для конкурса красоты «Русская Краса 2018», а после завершения выступления была в жюри.
Недавно теледива выложила в соцсеть фото, на котором она изображена в бархатном платье красного цвета с широким вырезом сбоку и глубокой зоной декольте. Фолловеры и хэйтеры тут же прокомментировали снимок указав на то, что и без того маленькая грудь стала еще гораздо меньше. Как следствие, певице порекомендовали носить белье с эффектом пуш-ап, чтобы стали заметными формы.
Снимок Ольга Бузова сделала в Смоленске, так как пела для конкурса красоты «Русская Краса 2018», а после завершения выступления была в жюри.
Автор: Богданова Ярослава